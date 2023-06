Zelensky pede a outros países que atuem antes que Rússia ataque usina nuclear

A Ucrânia alertou a outros países que a Rússia pode estar planejando atacar a usina nuclear ocupada de Zaporizhzhia para causar um desastre de radiação, disse o presidente Volodymyr Zelensky.

O potencial para uma liberação de radiação tem sido uma preocupação desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia no ano passado e tomaram a usina, que é a maior usina nuclear da Europa. O chefe da agência de energia atômica da Organização das Nações Unidas (ONU) passou meses tentando, sem sucesso, negociar um perímetro de segurança para proteger a instalação, já que as áreas próximas sofreram bombardeios repetidos.

Situação militar tensa na usina

A Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) observou na quinta-feira que "a situação militar se tornou cada vez mais tensa", enquanto uma contraofensiva ucraniana iniciada este mês se desenrola na província de Zaporizhzhia, onde está localizada a usina homônima, e em uma parte adjacente da província de Donetsk.

Embora os seis reatores da usina tenham sido desligados, isso não reduz o risco de um colapso, que pode acontecer se o sistema de resfriamento da usina perder energia.