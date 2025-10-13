Zelensky encontrará Trump em Washington na sexta-feira para analisar defesa aérea da Ucrânia

Mundo

O encontro acontecerá na próxima sexta-feira, 17, e terá como pauta a possibilidade de a Ucrânia receber sistemas fabricados nos EUA

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18h47.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira, 13, que vai visitar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, na próxima sexta, 17, para, segundo ele, analisar a defesa aérea e as capacidades de longo alcance de seu país, além de manter contatos com empresários e políticos americanos.

Embora tenha se mostrado relutante em compartilhar informações sobre o conteúdo da visita, Zelensky disse que, na viagem a Washington, “o grande tema é a defesa aérea” e a “possibilidade de exercer pressão sobre a Rússia a longa distância."

Sistemas de guerra americanos

Zelensky referiu-se assim à possibilidade de a Ucrânia receber sistemas fabricados nos EUA que possam servir para atacar a Rússia dentro de seu território, longe da fronteira.

“Tenho outros encontros importantes”, acrescentou Zelensky em entrevista coletiva ao lado da alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, a estoniana Kaja Kallas.

Ele ainda citou eventuais reuniões na capital americana com membros da Câmara dos Representantes e do Senado. “Também terei reuniões com empresas de energia, foi uma proposta do presidente”, acrescentou, em outra referência a Trump. 

