Mundo

Zelensky diz que recusa russa a um cessar-fogo "complica a situação"

Presidente criticou a dificuldade até a paz entre Rússia e Ucrânia

Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia: "Vemos que a Rússia rejeita os numerosos apelos por um cessar-fogo" (Genya SAVILOV /AFP)

AFP
Agência de notícias

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 21h01.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou a recusa russa em aceitar um cessar-fogo, o que em sua avaliação "complica a situação" para alcançar a paz mais de três anos após o início do conflito.

"Vemos que a Rússia rejeita os numerosos apelos por um cessar-fogo e não determinou quando deixará de matar. Isso complica a situação", expressou Zelensky na noite deste sábado (16) nas redes sociais.

"Se não têm a vontade de cumprir uma simples ordem de parar os bombardeios, pode ser necessário muito esforço para incitar a Rússia a querer aplicar algo muito mais importante: uma coexistência pacífica por décadas com seu vizinho", acrescentou Zelensky.

  • Soldados na Ucrânia

    1/13 Soldados na Ucrânia (TWITTER-3)

  • Guerra na Ucrânia

    2/13 Guerra na Ucrânia (Guerra na Ucrânia)

  • Corpo de soldado russo no campo de batalha em Malaya Rohan, na Ucrânia (17 mai. 2022)

    3/13 Corpo de soldado russo no campo de batalha em Malaya Rohan, na Ucrânia (17 mai. 2022) (Russian Forces Withdraw From Towns Around Kharkiv)

  • Soldado ucraniano em Bakhmut, leste do país, em 9 de fevereiro de 2023

    4/13 Soldado ucraniano em Bakhmut, leste do país, em 9 de fevereiro de 2023 (urn_newsml_afp.com_20230210_c45e00d6-c276-466f-a515-bd30efc76364_ipad)

  • Trabalhadores limpam escombros em cima de um prédio destruído por bombardeios há um mês em Cherkaske, leste da Ucrânia, em 11 de maio de 2022, em meio à invasão russa da Ucrânia

    5/13 Trabalhadores limpam escombros em cima de um prédio destruído por bombardeios há um mês em Cherkaske, leste da Ucrânia, em 11 de maio de 2022, em meio à invasão russa da Ucrânia (Trabalhadores limpam escombros em cima de um prédio destruído por bombardeios há um mês em Cherkaske, leste da Ucrânia, em 11 de maio de 2022, em meio à invasão russa da Ucrânia)

  • Ucrânia: Prédios destruídos na cidade de Borodianka, a noroeste de Kiev

    6/13 Ucrânia: Prédios destruídos na cidade de Borodianka, a noroeste de Kiev (guerra-ucrUcrânia: Prédios destruídos na cidade de Borodianka, a noroeste de Kiev, em 4 de abril de 2022ania-russia (1))

  • Ponte Destruída em Irpin, perto de Kiev, Ucrânia

    7/13 Ponte Destruída em Irpin, perto de Kiev, Ucrânia (Guerra na Ucrânia)

  • Kiev, na Ucrânia, virou zona de guerra após invasão russa

    8/13 Kiev, na Ucrânia, virou zona de guerra após invasão russa (urn_newsml_afp.com_20220301_2dbc9b41-180d-4d52-95c4-eb868656a069_ipad)

  • 9/13 (Bombeiros trabalham em um incêndio em um prédio após bombardeios na cidade de Chuguiv, no leste da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022)

  • Posto da guarda de fronteira da Ucrânia destruído por bombardeio na região de Kiev 24/02/2022

    10/13 Posto da guarda de fronteira da Ucrânia destruído por bombardeio na região de Kiev 24/02/2022 (Posto da guarda de fronteira da Ucrânia destruído por bombardeio na região de Kiev 24/02/2022)

  • Conflito na Ucrânia

    11/13 Conflito na Ucrânia (Conflito na Ucrânia)

  • Guerra no leste da Ucrânia

    12/13 Guerra no leste da Ucrânia (Guerra no leste da Ucrânia)

  • Tropas ucranianas em Mariupol, Ucrânia

    13/13 Tropas ucranianas em Mariupol, Ucrânia (size_960_16_9_tropas-ucrania.jpg)

Acompanhe tudo sobre:RússiaUcrâniaVladimir PutinVolodymyr-Zelensky

