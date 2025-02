Zelensky diz que não reconhecerá resultado da reunião entre EUA e Rússia na Arábia Saudita

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 17, que não foi informado sobre a reunião que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, realizará na Arábia Saudita com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e antecipou que seu país não reconhecerá nenhum resultado do encontro.

“A Ucrânia não aceitará isso. A Ucrânia não sabia nada sobre isso. E a Ucrânia considera nulos os resultados de quaisquer negociações sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Não podemos reconhecer nenhum acordo sobre nós que seja alcançado sem nós", disse Zelensky à agência de notícias estatal ucraniana “Ukrinform” em uma entrevista coletiva realizada nos Emirados Árabes Unidos.

Zelensky também planeja visitar a Arábia Saudita como parte de uma viagem que começou nos Emirados, mas deixou claro que a viagem já estava planejada há algum tempo e não tem nada a ver com as negociações com a Rússia promovidas pelo presidente americano, Donald Trump.

"Obviamente perguntarei a Sua Alteza Mohammad (Bin Salman, o príncipe herdeiro saudita) o que ele sabe sobre isso", destacou Zelensky.

O presidente ucraniano reiterou, em linha com o que já havia dito no final de semana, que os Estados Unidos “têm o direito” de realizar reuniões com a Rússia sobre assuntos bilaterais, mas não para discutir questões que afetam a Ucrânia.

“Para ser claro, já falaram antes sobre isso (relações bilaterais). Só que agora é tornado público. Antes era considerado de mau gosto falar com o agressor em tempos de guerra", declarou, referindo-se aos tempos do governo democrata.

Mais de 46.000 soldados morreram

Em entrevista à emissora americana “NBC News”, Zelensky disse que mais de 46.000 soldados ucranianos morreram no campo de batalha desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

O presidente ucraniano já havia comentado no início de fevereiro que as baixas no Exército de Kiev já haviam ultrapassado 45.000.

Nesse mesmo período, quase 380.000 soldados ucranianos ficaram feridos. Além disso, "dezenas de milhares" de soldados ucranianos estão atualmente desaparecidos em combate ou mantidos em cativeiro russo, afirmou Zelensky à emissora americana.

Segundo estimativas do Estado-Maior ucraniano, a Rússia perdeu um total de 859.920 soldados desde o início da guerra. Os números não especificam mortos ou feridos, embora o consenso geral seja que incluem mortos, feridos, desaparecidos e capturados.

Na entrevista ao programa "Meet the Press" da “NBC News”, Zelensky também expôs sua visão para acabar com a guerra em seu país, deixando claro que nunca concordaria com um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos e pela Rússia sem a Ucrânia na mesa.

Com informações da Agência EFE