Zelensky diz que não acredita que a Rússia vai respeitar trégua de três dias

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse neste domingo, 4, que não acredita que a Rússia respeitará uma trégua de três dias, de 8 a 10 de maio, para marcar a comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.

“Esse não é o primeiro desafio ou as primeiras promessas de cessar-fogo feitas pela Rússia... Sabemos com quem estamos lidando e não acreditamos neles”, disse Zelensky aos repórteres durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente tcheco, Petr Pavel.

O mandatário russo, Vladimir Putin, anunciou na segunda-feira uma trégua na frente ucraniana da meia-noite de 7 para 8 de maio até a meia-noite de 10 para 11 de maio.

De acordo com a presidência russa, Putin tomou essa decisão “por razões humanitárias” e para marcar o 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, que a Rússia está preparando para comemorar com grande pompa em 9 de maio.

Espera-se que cerca de 20 líderes acompanhem Putin no dia 9 de maio em Moscou para as comemorações.

O presidente ucraniano já havia descrito a iniciativa como um “gesto teatral”, afirmando que “é impossível nos entendermos sobre algo em três, cinco ou sete dias” e que não parecia “sério” para ele.