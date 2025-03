Zelensky descarta possibilidade de missão da ONU ser garantia de segurança para Ucrânia Presidente ucraniano participará na próxima quinta-feira, em Paris, de uma reunião convocada pelo presidente da França, Emmanuel Macron

Volodymyr Zelensky: presidente da Ucrânia detalhou a conversa com Donald Trump sobre as negociações de paz com a Rússia (Tetiana DZHAFAROVA/AFP)