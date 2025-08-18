Zelensky critica Rússia e diz que país não deve ser premiado por guerra

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a Rússia "não deve ser premiada" por sua invasão, horas antes de um encontro em Washington com Donald Trump e chefes de governo europeus.

Em publicação nas redes sociais, Zelensky acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de manter a violência como instrumento de pressão. “Putin continuará matando para manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa, e humilhar os esforços diplomáticos”, escreveu o ucraniano.

A reunião em Washington ocorre em meio ao desgaste militar e político do conflito, que já ultrapassa os três anos. Os Estados Unidos mantêm o apoio financeiro e logístico à Ucrânia, mas com sinais de reavaliação sob a nova gestão de Trump.

Cúpula tenta redefinir papel do Ocidente no conflito

Zelensky busca reforçar a posição da Ucrânia frente às potências europeias e aos EUA, num momento em que propostas de cessar-fogo e de congelamento do conflito circulam em bastidores diplomáticos.

A visita acontece em meio a pressões por um possível acordo que envolva concessões territoriais à Rússia, possibilidade que Kiev rejeita. Washington e Bruxelas divergem sobre os termos e o momento para um eventual diálogo com Moscou.