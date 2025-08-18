Zelensky critica Rússia e diz que país não deve ser premiado por guerra

Ukrainian President Volodymyr Zelensky looks on after disembarking from a plane upon his arrival at Ankara airport, in Ankara, on May 15, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelensky plans to hold talks with Turkish President in Ankara, on May 15, 2025. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Adem Altan/AFP)
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09h41.
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 18, que a Rússia "não deve ser premiada" por sua invasão, horas antes de um encontro em Washington com Donald Trump e chefes de governo europeus.
Em publicação nas redes sociais, Zelensky acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de manter a violência como instrumento de pressão. “Putin continuará matando para manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa, e humilhar os esforços diplomáticos”, escreveu o ucraniano.
A reunião em Washington ocorre em meio ao desgaste militar e político do conflito, que já ultrapassa os três anos. Os Estados Unidos mantêm o apoio financeiro e logístico à Ucrânia, mas com sinais de reavaliação sob a nova gestão de Trump.
Zelensky busca reforçar a posição da Ucrânia frente às potências europeias e aos EUA, num momento em que propostas de cessar-fogo e de congelamento do conflito circulam em bastidores diplomáticos.
A visita acontece em meio a pressões por um possível acordo que envolva concessões territoriais à Rússia, possibilidade que Kiev rejeita. Washington e Bruxelas divergem sobre os termos e o momento para um eventual diálogo com Moscou.