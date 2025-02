Zelensky anuncia visita de representante da Casa Branca à Ucrânia para 20 de fevereiro

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira, 17, nos Emirados Árabes, que o representante especial da Casa Branca para a guerra entre Rússia e Ucrânia, Keith Kellogg, deve chegar ao território ucraniano no dia 20 de fevereiro para continuar as negociações de paz promovidas pelo presidente Donald Trump.

“Estamos esperando por Kellogg. Concordamos que ele virá no dia 20. Ele ficará por dois dias, talvez um pouco mais”, disse Zelensky em entrevista coletiva por videoconferência, segundo a publicação ucraniana Interfax.

Zelensky explicou que quer que Kellogg, um general aposentado que serviu na guerra do Vietnã, visite a linha de frente com ele e disse estar confiante de que o representante dos EUA aceitará o convite.

O presidente ucraniano também expressou seu desejo de que Kellogg se reúna com o chefe do Exército da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, para que ele possa explicar em primeira mão a situação no front. Segundo Zelensky, é fundamental que os ucranianos recebam garantias sólidas de segurança para evitar novas agressões russas após o conflito.

Expectativa por reunião com Trump

“Acho que, quando eu voltar aos EUA, saberemos quando será minha reunião com o presidente Trump”, comentou Zelensky.