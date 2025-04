Zelensky afirma que já há detalhes iniciais sobre mobilização de contingente de paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou neste sábado que já existem os primeiros detalhes sobre como mobilizar um contingente de paz no caso de uma cessação das hostilidades no país invadido pela Rússia.

Após se reunir em Kiev com os chefes do Estado-Maior do Reino Unido, almirante Anthony Radakin, e da França, general Thierry Burkhard, o presidente ucraniano declarou em sua conta no Telegram que "há progressos tangíveis e os primeiros detalhes sobre como mobilizar o contingente de segurança dos parceiros".

Zelensky também agradeceu a todos os países dispostos a contribuir para o futuro contingente e a Londres e Paris por sua liderança.

"É esse tipo de trabalho conjunto, quando todos estão focados em um resultado sólido, que ajuda a trazer uma paz confiável e duradoura para a Ucrânia", enfatizou.

O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, afirmou que a reunião militar em Kiev realizadas com Radakin e Burkhard eram "consultas aprofundadas sobre garantias de segurança para a Ucrânia e a futura arquitetura de paz na Europa".

Os três discutiram os preparativos e a posição do planejamento operacional para permitir que a Coalizão dos Voluntários implemente e aplique prontamente seus planos no caso de cessação das hostilidades.

"Este é um elemento importante para garantir a estabilidade, evitar novas agressões e criar as condições prévias para a recuperação do país", ressaltou.

Umerov insistiu ainda que a Ucrânia está pronta para a paz, mas salientou que essa paz deve ser "justa, confiável e protegida pelo poder do apoio internacional".