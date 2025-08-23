Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Zelensky afirma no Dia da Bandeira que não entregará território 'ao ocupante'

Segundo o presidente ucraniano, a bandeira dá a quem retorna do cativeiro a sensação de estar em casa

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 08h50.

Tudo sobreUcrânia
Saiba mais

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado, em mensagem por ocasião do Dia da Bandeira, que não entregará o território ucraniano ao ocupante, em clara alusão à Rússia.

"Esta bandeira é a meta e o sonho de muitos de nossos compatriotas nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. E eles a protegem, a mantêm a salvo, porque sabem que não entregaremos nossa terra ao ocupante", disse Zelensky em sua conta na rede social X.

A bandeira, segundo o presidente, dá a quem retorna do cativeiro a sensação de estar em casa e é algo que dá fé a quem vive nos territórios temporariamente ocupados.

"Esta mesma bandeira encarna um sentimento de libertação para quem resgatamos do cativeiro russo. Quando veem as cores ucranianas, compreendem que o mal terminou", afirmou.

"Esta bandeira representa tudo o que há de mais precioso para centenas de milhares de nossos combatentes, homens e mulheres de toda a Ucrânia, que defendem não só uma área em particular, não só Vovchansk ou Dobropillia, mas toda a nossa Ucrânia, e que arriscam suas vidas para conquistar o direito à existência de todo o nosso Estado", acrescentou.

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaVolodymyr-Zelensky

Mais de Mundo

China propõe normas para regular preços de plataformas de internet

IA, Reforma Tributária e busca de terras raras vão mudar a mineração no Brasil, diz estudo

Coreia do Norte diz que tropas sul-coreanas fizeram disparos de advertência perto da fronteira

Colômbia anuncia ofensiva militar para conter onda de violência

Mais na Exame

Mundo

China propõe normas para regular preços de plataformas de internet

Esporte

Manchester City x Tottenham: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Negócios

Electrolux investe R$ 700 mi em nova fábrica no Brasil. E não teme tarifaço: 'Não vão nos impactar'

ESG

Arauco recebe financiamento de US$ 2,2 bilhões para fábrica de celulose em MS