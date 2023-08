Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, estava em avião que caiu na Rússia, diz agência

Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, estava na lista de passageiros de um avião que caiu nesta quarta, 23, na região de Tver.

A informação foi divulgada pela Rosaviatsiya, Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia. "Uma investigação do acidente com avião da Embraer que aconteceu na região de Tver nesta noite foi iniciada. O nome de Yevgeny Prigozhin estava na lista de passageiros", disse a entidade, em comunicado.

O avião fazia um voo particular de Moscou para São Petersburgo, com sete passageiros e três funcionários. Todos morreram no acidente, segundo a agência de notícias russa Tass. A queda ocorreu após cerca de 30 minutos de voo, e a aeronave pegou fogo após a queda.

Quem é Yevgeny Prigojin, líder do grupo Wagner

Prigojin nasceu em São Petersburgo em 1961 e foi preso por cometer pequenos delitos na adolescência e foi condenado por quase 10 anos. Quando saiu da prisão, ele e sua mãe começaram a vender cachorro quente e depois abriram um restaurante. Foi quando ele conheceu Vladimir Putin. Ele se tornou um oligarca rico após conseguir contratos lucrativos de refeições com o Kremlin, e ficou conhecido como o “chef de Putin”.

Ele fundou o grupo Wagner, em 2014, para ser um grupo paramilitar que lutaria em qualquer causa apoiada pela Rússia, em qualquer lugar do mundo. Com a guerra na Ucrânia, Putin utilizou os mercenários no conflito. Segundo estimativas, os paramilitares chegaram a ter mais de 20 mil soldados na guerra da Ucrânia.

No entanto, em junho deste ano, Prigojin se rebelou. Ele acusou o Exército de Moscou de bombardear suas bases e convocou a população a se revoltar contra o comando militar.

Em seguida, ele iniciou uma marcha em direção a Moscou. Em uma operação de 24 horas que levou seus homens a menos de 400 quilômetros da capital, Prigozhin desafiou frontalmente a autoridade do presidente russo, antes de recuar e ordenar que seus combatentes voltassem às suas bases, após mediação do presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, o único aliado do Kremlin na Europa.