Yamandú Orsi anuncia seu gabinete e escolhe Mario Lubetkin como futuro chanceler do Uruguai

O presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, anunciou esta segunda-feira, 16, o gabinete com o qual trabalhará durante o seu Governo e no qual o vice-diretor geral da FAO, Mario Lubetkin, será o chanceler do país.

A apresentação dos ministros aconteceu num hotel de Montevidéu, onde o próximo presidente chamou um a um os futuros ministros e vice-ministros, que foram recebidos com aplausos.

"Esta é a equipe. Com vocês, o elenco do futuro Governo", disse Orsi após apresentar um gabinete que será composto por nove homens e cinco mulheres.

O Ministério das Relações Exteriores será chefiado por Lubetkin, jornalista com mais de 40 anos de experiência que ingressou na FAO em fevereiro de 2014. Lá ele estará acompanhado por Valeria Csukasi, atual embaixadora do Uruguai na Malásia.

Por sua vez, Gabriel Oddone será o Ministro da Economia e Finanças. O economista, pela Universidade da República, e doutor em História Econômica, pela Universidade de Barcelona, ​​foi o primeiro membro do Executivo anunciado por Orsi durante a sua campanha eleitoral.

No dia 24 de novembro, Orsi venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Uruguai, nas quais a chapa que fez junto com Carolina Cosse derrotou o partido governista Álvaro Delgado e Valeria Ripoll.

Ministro do governo Orsi