Xi Jinping promete a Putin promover a 'paz mundial', em sua mensagem de Ano Novo

O presidente chinês, Xi Jinping, comprometeu-se a promover a "paz mundial" em uma mensagem de Ano Novo enviada ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, conforme informou a mídia estatal nesta terça-feira, 31.

“Não importa como a situação internacional mude, a China permanecerá firme em aprofundar as reformas (...) e em promover a paz e o desenvolvimento mundiais”, declarou Xi, citado pela emissora estatal CCTV.

Desde a invasão russa à vizinha Ucrânia, em fevereiro de 2022, a China afirma atuar como um agente neutro, diferentemente dos Estados Unidos e de outros países ocidentais que apoiam Kiev.

Entretanto, Pequim mantém uma aliança política e econômica próxima com a Rússia, o que levou alguns países da OTAN a classificarem o governo chinês como um “facilitador” da guerra — conflito que a China nunca condenou.

Parceria estratégica e pessoal entre os líderes

“Frente às rápidas mudanças nunca vistas em um século e à turbulenta situação internacional, China e Rússia avançaram consistentemente lado a lado pelo caminho correto do não alinhamento, da não confrontação e do não ataque a terceiros”, disse Xi a Putin, segundo a CCTV.

Os dois líderes compartilham uma relação pessoal próxima. Xi já se referiu a Putin como seu “melhor amigo”, enquanto o líder russo descreveu Xi como um “parceiro confiável”.