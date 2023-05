Xi Jinping e Zelensky conversam por telefone pela primeira vez desde o início da guerra

Os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da China, Xi Jinping, conversaram nesta quarta-feira, 26, por telefone. Trata-se da primeira conversa entre os dois líderes desde o início da guerra na Ucrânia.

Segundo Zelensky, o contato foi "longo e significativo". Em mensagem no Twitter, ele disse que houve um avanço poderoso para o desenvolvimento das relações entre os dois países.

"Acredito que a ligação, assim como a nomeação do embaixador da Ucrânia na China dará um forte impulso ao desenvolvimento de nossas relações bilaterais", tuitou o presidente ucraniano.

China visitará Ucrânia

Após a conversa, a China anunciou o envio de uma comitiva diplomática a Kiev. Xi Jinping destacou que o único caminho para o fim do conflito passa pela mesa de negociações. Ele assegurou a Zelenskiy que a China sempre esteve do lado da paz, informou a televisão estatal CCTV. Pequim garantiu que manterá conversações com todas as partes a fim de encontrar uma solução para a guerra.