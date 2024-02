Xi Jinping celebra início de Ano Novo Chinês e fala em progresso do país

Em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira,8, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, o presidente da China, Xi Jinping, estendeu à nação chinesa saudações pelo Festival da Primavera, o Ano Novo Chinês. Xi Jinping fez um discurso cumprimentando o povo chinês de todos os grupos étnicos, os chineses de Hong Kong, Macau e Taiwan, e chineses no exterior.

De acordo com o presidente chinês, o ano anterior marcou o início da implementação dos princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do PCC em todas as frentes. “Reunimos a força da modernização chinesa, tivemos em mente os imperativos nacionais e internacionais, superamos múltiplas dificuldades e desafios e fizemos progressos sólidos numa nova jornada rumo à construção da China num país socialista moderno em todos os aspectos”, disse Xi.

O líder chinês disse que em 2023 a China buscou o progresso mantendo a estabilidade e promovendo a recuperação econômica. Ao citar o progresso, ele mencionou que a produção total de grãos do país atingiu um novo máximo, o emprego e os preços foram mantidos geralmente estáveis e foram feitos avanços na inovação científica e tecnológica.

Xi Jinping afirmou que a China continuou a aprofundar a reforma e abertura, e uma onda de reformas das instituições do Partido e do Estado foi basicamente concluída, o ambiente ecológico do país continuou a melhorar e novos passos foram dados na modernização da defesa nacional e das forças armadas.

O presidente elogiou os esforços de autogovernança plena e rigorosa do Partido e no combate à corrupção. O líder chinês disse que, ao colocar as pessoas em primeiro lugar, as autoridades trabalharam arduamente para enfrentar as dificuldades e problemas prementes que mais preocupavam as pessoas.

Xi Jinping falou ainda sobre unificação. “Apoiamos ativamente Hong Kong e Macau na melhor integração na situação geral do desenvolvimento nacional, opomo-nos firmemente aos atos separatistas de ‘independência de Taiwan’ e à interferência de forças externas e defendemos vigorosamente a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do nosso país”, disse.

Elogiando os sólidos esforços da China no avanço da diplomacia dos principais países com características chinesas, Xi disse que o país acrescentou certeza e energia positiva a um mundo de mudança e desordem.

Ele sublinhou a necessidade de continuar buscando o progresso e mantendo a estabilidade, aumentando a vitalidade econômica, prevenindo e resolvendo riscos, melhorando as expectativas sociais, consolidando e melhorando a tendência positiva da recuperação econômica, continuando a melhorar a subsistência das pessoas e bem-estar, bem como manter a harmonia e a estabilidade social geral.