Xangai recebe 6ª edição de feira internacional de importação

Em menos de um mês, o Centro Nacional de Exposições e Convenções, conhecido como o “trevo de quatro folhas,” em Shanghai, voltará a ser o epicentro do comércio internacional com a realização da mais recente edição da China International Import Expo (CIIE). Essa edição, que acontecerá de 5 a 10 de novembro, marca o primeiro retorno completo às exposições presenciais desde o início da pandemia.

A CIIE, como a primeira exposição de nível nacional dedicada às importações. Apesar dos desafios e incertezas, nos últimos cinco anos, a CIIE tem experimentado um crescimento constante. Nas cinco edições anteriores, 131 países e organizações internacionais participaram das exposições nacionais, apresentando quase 2.000 novos produtos, tecnologias e serviços, com um volume total de negócios projetado de quase US$ 350 bilhões.

Entre as 3.000 empresas globais participantes este ano, aproximadamente 200 empresas estão participando pela sexta vez consecutiva, e cerca de 400 empresas estão retornando à exposição após uma ausência de mais de dois anos.

“A CIIE tornou-se um símbolo do novo paradigma de desenvolvimento da China, uma plataforma de abertura de alto nível e um bem público internacional compartilhado pelo mundo”, afirma Sun Chenghai, vice-diretor do Escritório da CIIE.

Preparações em Andamento

Mais de 60 países anunciaram sua participação na exposição nacional deste ano. Além disso, organizações internacionais de destaque, como a Organização Mundial do Comércio, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e o Centro de Comércio Internacional, confirmaram presença.

Produtos de todos os cantos do mundo, desde especialidades exóticas de Vanuatu até os pneus ecologicamente corretos da Michelin, feitos com até 63% de materiais sustentáveis, estão convergindo para Shanghai por terra, mar e ar.

O transporte ferroviário China-Europa tornou-se uma escolha popular para cerca de 3.000 empresas que participarão da CIIE. O operador, Shanghai Oriental Silk Road Multimodal Transport Co., Ltd., anunciou um aumento no serviço de trem de carga China-Europa exclusivo para a CIIE, transportando produtos da exposição através do continente euro-asiático até Shanghai.

Benefícios para os Participantes Globais

Ano após ano, o crescimento constante da CIIE reflete a confiança que os players globais de diversos setores têm no mercado chinês e em suas perspectivas de desenvolvimento. O local em forma de trevo de quatro folhas não apenas reúne empresas globais, mas também impulsiona o desenvolvimento de empresas estrangeiras na China, transformando muitos “visitantes de primeira viagem” da CIIE em “frequentadores” dedicados.

Em 2018, uma substancial delegação brasileira marcou presença na exposição, e a edição de 2023 promete ser ainda mais substancial e impactante, segundo Augusto Pestana, Cônsul Geral do Brasil em Shanghai.

Novos participantes estão ansiosos para aproveitar a oportunidade. De acordo com dados do escritório, quase 20 empresas da Fortune Global 500 e empresas líderes em suas indústrias, juntamente com mais de 500 pequenas e médias empresas, estão se inscrevendo pela primeira vez.

Logo após o término da 5ª CIIE, a empresa de tecnologia dos EUA, Analog Devices (ADI), demonstrou determinação em fazer parte da 6ª CIIE. A empresa garantiu um estande de 300 metros quadrados no pavilhão de indústria inteligente e tecnologia da informação, marcando sua estreia na exposição. A ADI apresentará uma variedade de produtos e soluções pela primeira vez na China, focando em tecnologias avançadas, como a inteligência de borda.

“O robusto desenvolvimento da economia digital na China, a promoção da atualização industrial e a transição para uma economia mais sustentável nos oferecem oportunidades significativas”, afirma Zhao Chuanyu, vice-presidente de vendas da ADI China.