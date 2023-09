Xangai, Hong Kong e Singapura disputam posição de centro de fintechs mais forte da Ásia

Xangai é o principal centro financeiro da China, mas, na Ásia, também enfrenta a concorrência de Hong Kong e Singapura. Além disso, Hong Kong e Singapura têm as vantagens do livre fluxo de capital e dos sistemas de direito comum, o que os torna mais atraentes para o capital internacional. As três cidades têm disputado a posição de centro de fintechs mais forte da Ásia.

As cidades têm sido atraídas pela realização de conferências acadêmicas internacionais de alto nível. Por trás da concorrência em conferências de tecnologia, de fato, há uma nova área de concorrência nos centros financeiros: o setor de fintech, que tem se tornado um peso fundamental para determinar o status dos centros financeiros.

Em abril deste ano, o think tank britânico Z/Yen e o Instituto de Desenvolvimento Abrangente de Shenzhen, na China, da 33ª edição do relatório “Global Financial Centre Index (GFCI)”, mostra que Singapura foi classificada como o terceiro maior centro financeiro do mundo, Hong Kong foi classificada como o quarto do mundo e Xangai foi classificada como o sétimo.

Nessa classificação, Xangai está temporariamente atrás de Singapura e Hong Kong, mas, em comparação com os dois últimos, Xangai tem suas próprias características.

Na Conferência Bund, os líderes de Xangai propuseram promover o desenvolvimento do centro financeiro internacional de Xangai e a ligação do centro internacional de inovação científica e tecnológica, sendo a tecnologia financeira um importante ponto de entrada e foco.

Isso reflete a percepção única de Xangai sobre fintech. “As fintechs não devem se tornar apenas a principal força motriz para a construção do centro financeiro de Xangai, mas também impulsionar o desenvolvimento do centro de ciência e inovação de Xangai. As finanças + tecnologia aumentarão ainda mais a competitividade geral e a influência global de Xangai.

Xangai decidiu fazer um esforço em fintechs

Em setembro de 2019, a sede de Xangai do Banco Popular da China (PBOC) emitiu as diretrizes para promover o desenvolvimento de fintechs e apoiar a construção de Xangai como um centro de fintech especificamente para instituições financeiras sob sua jurisdição.

Em janeiro de 2020, o governo municipal de Xangai emitiu o plano de implementação para acelerar a construção do centro de fintechs de Xangai, com o objetivo de transformar Xangai em um centro de fintechs globalmente competitivo em cinco anos.

Nesse contexto, a Bund Conference está sendo realizada para impulsionar e dar voz aos esforços de Xangai para construir um centro de fintech. Xangai será em breve um centro financeiro e de tecnologia.

Em termos de infraestrutura financeira, Xangai construiu o mercado de fatores financeiros mais completo da China. Desde a criação da Bolsa de Valores de Xangai em 1990, a cidade reuniu plataformas nacionais de negociação financeira, como o China Foreign Exchange Trading Centre, o National Interbank Lending Centre, a Shanghai Futures Exchange, a Shanghai Gold Exchange, a China Financial Futures Exchange e a Shanghai Clearing House.

Em termos de volume de negociação, o volume total de negócios do mercado financeiro de Xangai em 2022 foi de 2.932,98 trilhões de iuanes, o equivalente a 24 vezes o PIB nacional; o mercado de ações da Bolsa de Valores de Xangai atingiu 49 trilhões de iuanes, ocupando o terceiro lugar no mundo, e o montante de captação de recursos de IPO foi o primeiro do mundo.

Além disso, a Bolsa de Ouro de Xangai ficou em primeiro lugar no mundo em termos de escala de negociação e entrega de ouro à vista no mercado; a Bolsa de Futuros de Xangai ficou em segundo lugar no mundo em termos de volume de negócios de derivativos de commodities no mercado; e o mercado de títulos de Xangai, com um financiamento acumulado de quase 34 trilhões de RMB, é o maior mercado de títulos de câmbio do mundo.

Na área de pagamentos, a Alipay e a UnionPay estão localizadas em Xangai, ocupando um total de cerca de 50% da participação no mercado nacional.

A posição de Xangai em ciência e tecnologia

De acordo com o Global Innovation Index Report 2022, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a região de Xangai-Suzhou é o sexto cluster de tecnologia do mundo, superando centros financeiros estabelecidos, como Nova York, Londres e Singapura.

De acordo com o “Nature Index 2022 – Research Cities”, publicado pela editora acadêmica Nature, Xangai está classificada como a terceira maior cidade de pesquisa do mundo, depois de Pequim e Nova York, e mais uma vez superando centros financeiros estabelecidos, como Londres e Cingapura.

De acordo com o Global Financial Centres Index ("Índice de Centros Financeiros Globais"), divulgado em conjunto pela Z/Yen, um think tank com sede no Reino Unido, e pelo Shenzhen Institute of Comprehensive Development da China, Xangai está em segundo lugar no mundo em termos de desenvolvimento de fintechs, logo depois de Nova York.

No campo dos unicórnios de fintechs, Xangai possui as vantagens, a UnionPay Business, a AirCloud Exchange, a xtransfer, entre outras, que foram selecionadas na lista de unicórnios globais de fintechs e estão crescendo.