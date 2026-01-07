Xangai anuncia 20 medidas para estimular reinvestimento de empresas estrangeiras

Xangai anunciou a adoção de 20 novas medidas para incentivar o reinvestimento doméstico por empresas com capital estrangeiro. A iniciativa busca melhorar o ambiente de negócios da cidade e ampliar a atração de investimentos externos, segundo comunicado divulgado em 2025 por órgãos municipais.

As medidas foram emitidas conjuntamente pela Comissão Municipal de Desenvolvimento e Reforma, pela Comissão Municipal de Comércio e por outros nove departamentos. O pacote foca na facilitação da implementação de projetos, na simplificação das operações de investimento, na aplicação de incentivos fiscais e na melhoria dos serviços de promoção de investimentos.

Entre as principais iniciativas, a cidade prevê apoio a diferentes modelos de reinvestimento, otimização da alocação de terrenos industriais, estímulo à modernização tecnológica e simplificação dos procedimentos administrativos para a transferência nacional da produção de dispositivos médicos.

A política fiscal ocupa posição central no pacote. Xangai mantém medidas preferenciais, como créditos fiscais, e adota a suspensão temporária da retenção de imposto na fonte sobre lucros reinvestidos no país.

Além disso, a autoridade tributária municipal passará a identificar de forma ativa projetos potenciais de reinvestimento. O órgão também oferecerá serviços personalizados para apoiar a expansão das operações de empresas estrangeiras e garantir o acesso efetivo aos incentivos previstos.

Como um dos principais polos de abertura econômica da China, Xangai integra a estratégia nacional de atração e retenção de capital estrangeiro.

Dados do Ministério do Comércio indicam que, nos primeiros 11 meses de 2025, a China registrou a criação de 61.207 novas empresas com investimento estrangeiro, alta de 16,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. No recorte setorial, o investimento estrangeiro em áreas de alta tecnologia somou 221,26 bilhões de yuans (aproximadamente US$31,5 bilhões). Os segmentos de comércio eletrônico, fabricação de dispositivos médicos e equipamentos aeroespaciais cresceram 127%, 46,5% e 41,9%, respectivamente, na comparação anual.