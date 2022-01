Vulcão provoca tsunami em Tonga, no Pacífico, e gera alerta; veja vídeo

A erupção do vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, que fica a cerca de 30 km de Tonga, no Oceano Pacífico, gerou ondas de 1,2 metros de alturas que foram suficientes para inundar a capital do país. Como foram geradas por um erupção, são consideradas tsunamis.

A erupção aconteceu no começo deste sábado, 15, e provocou alertas de ondas gigantes também em Fiji, Samoa Americana e partes da Austrália.

Imagens de vídeo mostram ondas passando por casas, propriedades e uma igreja em Tonga - mas ainda não há informações sobre feridos ou mortes.

BREAKING: Tsunami hits Tonga as nearby volcano erupts pic.twitter.com/TRM1iKtAft — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

Informações da imprensa da Nova Zelândia afirmam que as cinzas do vulcão estão caindo sobre a capital do país Nuku'alofa.

Imagens de satélite mostram o quão abrupta foi a erupção.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Relatos de Fiji e da Nova Zelândia publicados em redes sociais afirmam que o som da explosão foi ouvido nesses país, que estão a mais de 800 quilômetros da ilha vulcânica.

BREAKING: Large eruption at Tonga's Hunga volcano, tsunami warning in effect pic.twitter.com/82qnF9o4PF — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

O vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai é submarino e expeliu cinzas a uma altidude de 17 quilômetros. Segundo o jornal New Zeland Herald, geólogas do arquipélago de Tonga estavam observando o vuclão nos últimas, que já registrava alguma atividade.