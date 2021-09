Vulcão nas Ilhas Canárias lança grandes jatos de lava; veja imagens

Jatos de lava vermelha e quente se projetavam nos céus na ilha espanhola de La Palma na manhã desta quinta-feira, e cinzas tóxicas do vulcão Cumbre Vieja cobriam a área circundante enquanto as autoridades buscavam abrigo para milhares de pessoas forçadas a deixar o local.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.

Pelo quinto dia, a lava que emana das encostas do vulcão engoliu casas, escolas e plantações de banana, embora mais lentamente do que nos dias anteriores.

"Tudo que começou no domingo como algo fora do comum, algo lindo de se ver, transformou-se em uma tragédia no dia seguinte", disse Nancy Ferreiro, dona de uma joalheria local. "Tenho muitos amigos lá, famílias que perderam tudo. Nossos corações estão partidos."

Paredes de lava negra avançam lentamente na direção oeste desde domingo, incinerando tudo pelo caminho.

-

Agricultores de plantações de banana próximas da cidade de Todoque correram para salvar o máximo possível da safra, empilhando sacos de banana verde em caminhões.

Como há mais de 200 casas destruídas e milhares de pessoas impossibilitadas de voltar a seus lares, o governo regional das Ilhas Canárias disse que adquirir dois empreendimentos imobiliários com 73 propriedades para os desabrigados. Bancos espanhóis emitiram um comunicado conjunto dizendo que oferecerão casas desocupadas como abrigos de emergência.

O portal imobiliário Idealista estimou que o vulcão já arrasou propriedades avaliadas em cerca de 87 milhões de euros.

Astronauta compartilho foto da erupção:

El volcán de #LaPalma en erupción. El resplandor anaranjado de la lava, en contraste con la negrura del océano Atlántico, resulta aún más impresionante. El brillo de la lava parece demasiado cercano al resplandor de las luces de la ciudad. #MissionAlpha pic.twitter.com/ztEPr1ypqM — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 22, 2021

Vídeo mostra a erupção do vulcão Cumbre Vieja: