Vulcão na Islândia: Guarda Costeira divulga imagens da erupção

Um vulcão localizado ao sul de Reykjavik, a capital da Islândia, entrou em erupção nesta terça-feira, 19. Três mil moradores da cidade de Grindavík, um porto de pesca a cerca de três quilômetros do local, foram obrigados a evacuar da região.

A erupção começou oficialmente nesta segunda-feira, 18, por volta das 19h17 pelo horário de Brasília. Segundo as autoridades locais, a potência parece estar diminuindo nesta manhã de terça-feira, 19.

A Islândia estava em alerta para uma possível erupção após registrar intensa atividade sísmica em novembro, que gerou milhares de pequenos tremores na península situada no sudoeste da ilha.

O país fica entre as placas tectônicas eurasiáticas e norte-americana e é uma das regiões vulcânicas mais ativas do planeta, com 33 vulcões ou sistemas vulcânicos catalogados como ativos.

A Guarda Costeira da Islândia divulgou fotos na região da erupção. Em nota, eles afirmam que uma tripulação de helicóptero foi chamada para voar com três cientistas para que a extensão da erupção, o comprimento da fissura e o fluxo de lava pudessem ser avaliados.

Veja imagens:

Três mil moradores da cidade de Grindavík foram obrigados a evacuar a região

Região estava em alerta para uma possível erupção após registrar intensa atividade sísmica em novembro

Guarda Costeira da Islândia encara erupção

(Com AFP)