Vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí; situação está evoluindo rapidamente

O vulcão Kilauea entrou em erupção na noite deste domingo, 20, no Havaí. A situação está evoluindo rapidamente, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). “A lava é enviada em cascata para o lago de água do cume, fervendo da água e formando um novo lago de lava”, informou o USGS na última atualização.

A steam and gas plume from the eruption in Halemaʻumaʻu crater at Kīlauea summit. Lava contained within the crater illuminates the steam produced by the lava interacting with, and boiling off, the summit water lake that resided in the base of Halemaʻumaʻu crater. pic.twitter.com/8Dw1yBLH85 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 21, 2020

O Observatório de Vulcões do Havaí (HVO) registrou um terremoto de magnitude 4,4 localizado abaixo do flanco sul do vulcão Kilauea, que fica na Big Island, uma das ilhas que formam o Havaí, às 22h36 do horário local, de acordo com o alerta. Além disso, emitiu um alerta sobre a queda de cinzas do vulcão. A exposição excessiva às cinzas irrita os olhos e as vias respiratórias.

O HVO elevou o nível de alerta do vulcão de Kilauea para o nível “aviso”, e o nível do alerta para a aviação agora é o código “vermelho”, o mais alto disponível.

A erupção foi relatada na cratera Halemaumau do vulcão, disse a Agência de Defesa Civil do condado do Havaí em um tuíte na manhã desta segunda-feira, pedindo aos moradores que ficassem em casa.

“Ventos alísios empurrarão toda e qualquer cinza impregnada rumo ao sudoeste. Uma precipitação é provável no distrito de Kau de Wood Valley, Pahala, Naalehu e Ocean View”, acrescentou o tuíte.

Live panorama of Halemaʻumaʻu, water lake, and down-dropped block from the west rim of the new summit collapse features. USGS Hawaiian Volcano Observatory webcam: https://t.co/UiRpFevCTs #kilauea #volcano #hawaii pic.twitter.com/9LWxlWyYAQ — Ryan Kawailani Ozawa (@hawaii) December 21, 2020

O vulcão Kilauea entrou em erupção pela última vez em 2018 e, de acordo com o HVO, já havia mostrado sinais de atividade subterrânea nas últimas semanas e meses, com elevação crescente no cume.

Confira a galeria da erupção do vulcão Kilauea em 2018