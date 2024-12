Vulcão Kanlaon entra em erupção nas Filipinas e população recebe ordem de evacuação

O vulcão Kanlaon, no centro das Filipinas, entrou em erupção nesta segunda-feira, 9, segundo informou a agência sismológica do país asiático, que advertiu para “possíveis novas erupções explosivas” e aumentou o nível de alarme ao recomendar evacuações em um raio de seis quilômetros.

"Uma erupção explosiva ocorreu na abertura do cume do vulcão Kanlaon às 15h03 de hoje (horário local, 4h03 de Brasília)", relatou o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (Phivolcs) em um boletim.

A erupção do vulcão, localizado na ilha central de Negros, “produziu uma volumosa nuvem (de cinzas) que rapidamente subiu até 3.000 metros acima da chaminé e se moveu na direção oeste-sudoeste”, em incidente captado por uma das câmeras do Phivolcs.

87 mil pessoas evacuadas

Devido a esse cenário de risco, as autoridades filipinas começaram a evacuar de maneira urgente 87 mil pessoas que vivem nas proximidades do vulcão Kanlaon. “À medida que aumenta a ameaça de uma erupção do vulcão Kanlaon, está sendo realizada uma operação de evacuação urgente que afeta cerca de 87 mil residentes das áreas circundantes”, afirmou o Gabinete de Defesa Civil do país asiático em um comunicado.

A agência governamental advertiu que a situação é “particularmente grave” em La Castellana, município situado a sudoeste do vulcão, “onde se estima que cerca de 46.900 indivíduos estejam a entre quatro e seis quilômetros da zona de perigo”.

A Defesa Civil afirmou que as autoridades se preparam para “o pior cenário possível”, razão pela qual montaram um centro de evacuação com capacidade para 30 mil pessoas na cidade de Bacolod.

Círculo de Fogo do Pacífico

Junto a Kanlaon, que tem 2.435 metros de altura e é um dos 24 vulcões ativos das Filipinas, a cerca de dez quilômetros em linha reta fica uma cidade que leva o mesmo nome da montanha, onde residem quase 60 mil pessoas.

O Philvolcs também elevou o alerta do vulcão para o número 3, de um total de 5, o que implica que o magma está próximo ou na superfície, e a atividade pode causar uma erupção perigosa dentro de semanas.

A erupção desta segunda-feira ocorreu em um contexto de atividade crescente nos últimos meses do Kanlaon, que em setembro obrigou as autoridades filipinas a evacuar cerca de 300 pessoas assentadas em sua encosta.

O vulcão registrou 15 erupções na última década. Em 1996, três alpinistas perderam a vida como resultado da ejeção de cinzas do vulcão.

As Filipinas ficam no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, o que faz do país uma área de grande atividade sísmica e vulcânica.

O vulcão Taal, localizado a 70 quilômetros de Manila, expeliu na semana passada uma coluna de cinzas de 600 metros de altura que as autoridades descreveram como “menor”, ​​uma vez que não esperavam que evoluísse para uma erupção de magma.