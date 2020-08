Vulcão entra em erupção na Indonésia e provoca nuvem gigante de cinzas

Na Indonésia, o vulcão Sinabung expeliu uma nuvem de cinzas gigante de 5 quilômetros de altura nesta segunda-feira (10). Essa é a segunda erupção em três dias. Além da grande fumaça, houve um ruído estrondoso, disseram autoridades e testemunhas.

“O som foi como um trovão, durou menos de 30 segundos”, disse um morador à Reuters.

A erupção aconteceu ainda pela manhã no horário local. Após algumas horas, a nuvem gigante encobriu a ilha de Sumatra e lhe deu aspecto de noite.

🇮🇩 large volcanic mount #sinabung has erupted in north #Sumatra #Indonesia

