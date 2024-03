Votação de pacotaço econômico no Senado expõe crise entre Milei e vice na Argentina

Em 20 de dezembro, poucos dias depois de assumir o cargo de presidente, Milei anunciou o Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), que viabiliza a desregulação econômica do país. O texto modifica ou revoga mais de 350 normas. Entre outros pontos, o decreto desregulamenta o serviço de internet via satélite e a medicina privada e altera regras de locação de imóveis. As medidas incluem também a conversão de diversas empresas estatais em sociedades anônimas, facilitando o processo de privatização.

Uma parte do "pacotaço" foi derrubada na Justiça. Foi a primeira vez na história da Câmara argentina que um texto já aprovado em plenário voltou a uma instância anterior. Houve diversas decisões de primeira instância e pelo menos uma de segunda instância que determinavam que o governo não poderia alterar regras trabalhistas sem uma lei aprovada pelo Legislativo.

No começo de março, Milei anunciou o fechamento da Telám, agência pública de notícias do país. Durante seu discurso, ele declarou que a estatal “tem sido utilizada nas últimas décadas como agência de propaganda kirchnerista”. Em operação desde 1945, a agência tem mais de 700 funcionários e é a única do país que possui correspondentes em todas as províncias argentinas