Voos para lugar nenhum: aéreas asiáticas querem que a moda pegue

Há quem prefira evitar viagens de avião. Mas há também quem pague para voar, nem que o passeio não leve a lugar nenhum. Pensando nesse público, aéreas asiáticas encontraram maneiras de continuar prestando serviços, mesmo em meio às restrições de mobilidade impostas em função da pandemia de covid-19.

Nessa esteira, a Singapore Airlines (SIA) pretende lançar no mês que vem um voo que sai do aeroporto de Changi e chega no mesmo local, segundo o jornal britânico The Sunday Times. Uma pesquisa conduzida pela companhia aérea em Singapura com 308 pessoas revelou que 75% estariam dispostos a pagar por voos para lugar nenhum. Cada voo deve levar cerca de três horas.

Outras aéreas já testaram a aceitação do público para viagens do tipo em meio à pandemia e o resultado foi positivo. Em agosto, a EVA Air, de Taiwan, preparou um voo para o dia dos pais temático da Hello Kitty. O avião saiu do aeroporto Internacional de Taiwan e voltou para o mesmo lugar após cerca de duas horas e 45 minutos.

Passageiros de voo temático ganharam brindes da Hello Kitty da Eva Air

As passagens custaram cerca de 180 dólares para a classe econômica e cerca de 215 dólares para a classe executiva. Durante a viagem, a empresa serviu uma refeição especial elaborada por um chef famoso da região, e os passageiros ganharam presentinhos da Hello Kitty, além de terem a oportunidade de fazerem compras no duty-free.

Também em agosto, a japonesa All Nippon Airways decolou e pousou no aeroporto de Narita, em Tóquio, com cerca de 300 passageiros. Aos clientes, a empresa prometeu “experiência de resort havaiano no aeroporto e a bordo”.