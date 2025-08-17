Mundo

Von der Leyen e outros líderes europeus acompanharão Zelenski em sua reunião com Trump

Merz, Macron, Starmer, Meloni, Stub e Rutte também confirmaram presença na reunião na Casa Branca nesta segunda-feira, 18

O presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa (à esq.), e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (à dir.), cumprimentam o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em março de 2025 (Nicolas Tucat/AFP)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09h01.

Bruxelas, 17 ago (EFE).– A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outros líderes europeus viajarão a Washington nesta segunda-feira junto com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, para se reunirem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo confirmou neste domingo a responsável europeia.

“Esta tarde darei as boas-vindas a (Zelenski) em Bruxelas. Juntos participaremos da Coalizão dos Dispostos”, disse Von der Leyen por meio de uma mensagem nas redes sociais.

Ela acrescentou que “a pedido do presidente Zelenski, amanhã me unirei à reunião com o presidente Trump e outros líderes europeus na Casa Branca”.

O chanceler alemão, Friedrich Merz; o presidente francês, Emmanuel Macron; o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni; o presidente finlandês, Alexander Stubb; assim como o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também confirmaram sua presença na reunião na Casa Branca.

Antes da viagem, Von der Leyen e Zelenski participarão neste domingo, a partir de Bruxelas, da reunião por videoconferência com os líderes dos países aliados da Ucrânia, unidos na chamada Coalizão de Voluntários ou Coalizão dos Dispostos.

O presidente ucraniano anunciou após a cúpula bilateral no Alasca entre Trump e seu homólogo russo, Vladimir Putin, que viajará a Washington nesta segunda-feira por convite do americano para tratar com ele “todos os detalhes sobre como pôr fim à matança e à guerra”.

Conversa entre Trump e Putin

O objetivo da viagem é se informar em detalhes sobre o resultado das conversas da última sexta-feira entre Trump e Putin. O que se sabe até agora despertou ceticismo na Ucrânia e em várias capitais europeias.

Líderes europeus junto a Von der Leyen disseram no sábado em uma declaração conjunta que estão “dispostos a colaborar” na realização de uma cúpula trilateral entre Ucrânia, Rússia e EUA, mas advertiram que “a Rússia não pode vetar o caminho da Ucrânia rumo à UE e à OTAN” e que “caberá à Ucrânia tomar decisões sobre seu território”.

A declaração inclui as assinaturas dos líderes políticos da França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Finlândia e Polônia. EFE

