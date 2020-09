Viúva de Steve Jobs diz que apoia Biden e recebe crítica de Trump

O democrata Joe Biden, rival do presidente Donald Trump nas eleições americanas, tem oficialmente mais um apoio de peso. A filantropa Laurene Powell Jobs anunciou em evento nesta quinta-feira, 10, que vai apoiar Biden no pleito de novembro. Jobs é viúva do empresário Steve Jobs, fundador da Apple.

A declaração foi veiculada em evento sobre mulheres na tecnologia e nas finanças, organizado pelo site The Information. No vídeo pré-gravado, a filantropa diz que “todo mundo deveria estar preocupado” com a gestão de Trump e que “está, por meio desta, apoiando Joe Biden”.

No fim de semana, Powell Jobs foi alvo de críticas de Trump no Twitter. “O Steve Jobs não deve estar feliz que a esposa dele está desperdiçando o dinheiro que ele deixou em uma revista de esquerda radical em decadência”, escreveu.

O presidente se refere à revista The Atlantic, vista como mais progressista nos Estados Unidos e da qual Powell Jobes é acionista majoritária desde 2017.

Trump pediu ainda que seus seguidores falassem com Powell Jobs — “liguem, escrevam, digam a ela como vocês se sentem” —, o que gerou à filantropa um fim de semana de ataques nas redes sociais.

O vídeo com a fala ao The Information já havia sido gravado previamente, antes das declarações do presidente americano.

Steve Jobs would not be happy that his wife is wasting money he left her on a failing Radical Left Magazine that is run by a con man (Goldberg) and spews FAKE NEWS & HATE. Call her, write her, let her know how you feel!!! https://t.co/wwuoP85bQE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2020

A filantropa tem patrimônio de mais de 16 bilhões de dólares, de acordo com a revista Forbes. Após a morte de Steve Jobs em 2011, ela herdou suas ações na Apple e na Disney — Jobs vendeu o estúdio de animação Pixar ao conglomerado.

Em vida, o posicionamento político de Steve Jobs não estava completamente definido, mas se sabe que ele apoiou Barack Obama, que foi presidente americano entre 2008 e 2016, embora tenha criticado algumas medidas do ex-presidente. Jobs morreu antes que Trump, outrora empresário em Nova York, se tornasse uma figura politicamente importante nos Estados Unidos.

Com os valores que herdou, Powell Jobs fundou também a Emerson Collective, um organização para incentivar o empreendedorismo. É por meio da organização que ela investiu não só no The Antlantic como em outros veículos de mídia, seja como acionista ou em aportes. Estão entre os investidos pela viúva de Jobs nomes como a ProPublica, a Axios e a Gimlet Media.

Na fala divulgada hoje, a bilionária também criticou os esforços de Trump para questionar o voto pelo correio, que deve ser amplamente usado nas eleições deste ano em meio à pandemia do novo coronavírus. Trump vem dizendo que pode haver fraude na votação pelo correio, embora especialistas americanos afirmem que não há evidências para isso.

Biden está liderando as eleições segundo as últimas pesquisas. Em sondagem EXAME/Ideia feita nos Estados Unidos e publicada no começo do mês, o democrata tem 52% das intenções de voto, ante 44% de Trump. Biden também ganha nas costas leste e oeste, tradicionais redutos democratas, e perde no sul, onde republicanos são mais fortes.

Nos estados decisivos do meio oeste — o que importa para a eleição americana, que não leva em conta os votos absolutos nacionais —, Biden ou vence ou empata com Trump, o que torna a eleição mais imprevisível. É o caso de lugares como Michigan, Wisconsin, Indiana e Ohio.