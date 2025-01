Vítimas da "Charlie Hebdo" são homenageadas no 10º aniversário do atentado na França

A França realizou nesta terça-feira, 7, uma homenagem emocionante às 12 vítimas do ataque jihadista à revista satírica "Charlie Hebdo" ocorrido há dez anos, um ataque à liberdade de expressão em retaliação à publicação de caricaturas do profeta Maomé.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, conduziram uma cerimônia na rua Nicolas Appert, onde uma placa na fachada da antiga sede da revista comemora os nomes das 11 pessoas mortas no local.

Após a leitura de um pequeno texto denunciando "a barbárie terrorista e em defesa da liberdade de expressão", uma coroa de flores foi colocada e a Marselhesa, o hino nacional francês, foi tocado.

Pouco tempo depois, uma cerimônia semelhante foi realizada na avenida vizinha Richard Lenoir, onde os autores do ataque assassinaram a sangue frio um policial que estava no local.

Centenas de pessoas se reuniram nos arredores para relembrar o chamado "espírito Charlie", que há dez anos reuniu quase quatro milhões de franceses em manifestações contra o terrorismo e em apoio à liberdade de expressão.

Perto dali, a apenas meio quilômetro de distância, está a casa de espetáculos Bataclan, principal alvo dos ataques islâmicos de 13 de novembro de 2015 (90 mortos na sala e 130 no total), que encerraram um ano trágico para a França.

Em 7 de janeiro de 2015, os irmãos Chérif e Saïd Kouachi, dois jovens franceses de origem argelina que haviam jurado fidelidade à Al Qaeda, conseguiram burlar as medidas de segurança do local, matando 11 pessoas e ferindo cinco.

Entre os mortos estavam oito membros da equipe editorial, entre eles cinco cartunistas, incluindo Stéphane Charbonnier 'Charb', que também era o editor da publicação, além de um convidado, um policial designado para proteger a revista e um zelador do prédio.

As homenagens foram encerradas com uma cerimônia em frente ao supermercado judeu onde outro terrorista islâmico amigo de Kouachi matou quatro pessoas dois dias após o ataque à "Charlie Hebdo".

Todas as cerimônias foram muito sóbrias e sem discursos, em uma tentativa evidente das instituições de respeitar a dignidade da memória das vítimas.

Logo após o ataque, "Charlie Hebdo" mudou-se para uma sede secreta e seus funcionários vivem sob proteção policial.

A cartunista 'Coco', que escapou ilesa do ataque, lembrou que continua sentindo "dor psicológica".

"Foi um sofrimento e ainda é uma dor", disse ela em uma entrevista publicada pelo "Le Parisien".

A revista lançou nesta terça-feira nas bancas uma edição dupla de 32 páginas que, sob o título "Indestrutível!", inclui as charges vencedoras de um concurso internacional de ilustrações sobre religiões.

Além disso, e em um país que se pergunta o que resta do "espírito Charlie", a revista publicou os resultados de uma pesquisa realizada pelo Ifop mostrando que 76% dos franceses consideram a liberdade de expressão e a caricatura um direito fundamental, um claro aumento em relação aos 58% de dez anos atrás.

François Hollande, presidente da França há dez anos, disse que as imagens do ataque nunca "o abandonaram" e adverte que "a sociedade deve permanecer vigilante para não ceder a essas forças fanáticas", de acordo com um artigo publicado no jornal regional "Ici Limousin".

"Devemos nos orgulhar de que nosso povo não cedeu à vingança, à indiferença, ao silêncio ou ao medo", acrescentou.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, enfatizou que "a ameaça terrorista ainda está presente, não vamos esquecê-la" e destacou que as forças de segurança impediram nove ataques em 2024.

Enquanto isso, fontes presidenciais francesas disseram que Macron apoia a continuação de um projeto para criar um museu em memória das vítimas do terrorismo no Mont Valerian, uma fortaleza na cidade de Suresnes, perto de Paris, onde a ocupação alemã atirou em combatentes da resistência e reféns. O projeto desse museu, avaliado em 95 milhões de euros em oito anos, foi adiado pelo governo anterior por motivos orçamentários.