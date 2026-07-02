Visto dos EUA: nova taxa de R$ 3.900 'corta fila' de entrevistas

Estrangeiros, incluindo brasileiros, que desejam obter um visto americano de turismo ou negócios podem, desde quarta-feira, 1º de julho, pagar uma taxa adicional de US$ 750 (R$ 3.900) para acessar um sistema de agendamento prioritário de entrevistas consulares.

A medida foi publicada pelo governo dos Estados Unidos no Federal Register, equivalente ao Diário Oficial americano, e será implementada inicialmente em caráter de projeto-piloto.

O programa destina-se exclusivamente aos solicitantes de vistos B1/B2, utilizados para viagens de turismo, negócios e participação em eventos temporários. Na prática, o pagamento extra dará acesso mais rápido às vagas de entrevista, reduzindo o tempo de espera em alguns consulados.

Para o advogado especializado em imigração para os Estados Unidos e CEO da YOUSA Law Firm, Otávio Haverroth, a iniciativa cria uma alternativa para quem precisa viajar com urgência, mas não altera as exigências para a obtenção do visto.

"O governo americano está criando uma modalidade de processamento prioritário para entrevistas de vistos de turismo e negócios. Mas o pagamento da taxa não aumenta as chances de aprovação do visto nem agiliza o processamento do visto. O benefício está relacionado exclusivamente ao acesso mais rápido à entrevista consular", explica.

Nova medida

Segundo Haverroth, a medida é diferente do chamado "premium processing", mecanismo já existente para determinados processos migratórios administrados pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).

"Muitas pessoas podem confundir essa nova taxa com o processamento prioritário já disponível em alguns pedidos migratórios. São programas distintos. Neste caso, estamos falando apenas do agendamento acelerado para entrevistas de vistos de não imigrantes nas categorias B1 e B2", afirma.

O advogado também ressalta que a nova cobrança não se aplica a categorias frequentemente utilizadas por profissionais qualificados, pesquisadores, executivos, empreendedores e pessoas com trajetória profissional de destaque.

"Os vistos EB-1, EB-2, EB-2 NIW e O-1 não fazem parte desse programa. Essas categorias seguem regras próprias de processamento e análise, sem qualquer relação com a nova taxa anunciada para os vistos de turismo e negócios", destaca.

Na avaliação de Haverroth, a medida pode beneficiar principalmente viajantes que precisam comparecer a eventos corporativos, participar de reuniões comerciais ou realizar viagens emergenciais, embora seu impacto deva ser limitado para quem se planeja com antecedência.

"Para quem tem uma necessidade imediata de viagem, a possibilidade de obter uma entrevista mais rapidamente pode ser interessante. Por outro lado, quem não possui urgência deverá avaliar se o custo adicional compensa, considerando que a taxa se soma às demais despesas já exigidas para a solicitação do visto", conclui.

O governo americano informou que o programa será implementado inicialmente em caráter experimental e poderá ser ajustado conforme os resultados observados nos primeiros meses de operação.