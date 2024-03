Visite o país mais feliz do mundo: Finlândia oferece viagem com tudo pago; veja como

Por sete anos consecutivos, a Finlândia foi nomeada o país mais feliz do mundo, de acordo com o Relatório Mundial da Felicidade da Gallup, divulgado nesta semana. Agora, o país europeu quer ajudar viajantes a experimentar sua alegria em primeira mão — e, o melhor, de graça.

A Visit Finland, organização que promove o turismo na Finlândia, lançou a iniciativa "Happiness Hacks" que acontecerá no verão do país.

De 9 a 14 de junho de 2024, um grupo sortudo de viajantes viajará para Helsinque para aprender "novos truques de felicidade que eles podem aplicar em sua vida cotidiana" — sem custo algum.

A viagem inclui estadia em um butique hotel, o St. George Hotel, na capital finlandesa, Helsinque, e passagens de ida e volta. A partir daí, os viajantes explorarão a natureza e a cultura de Helsinque por meio de atividades como natação ao ar livre, passeios de bicicleta pela floresta e atividades na vibrante cena artística, de design e culinária de Helsinque.

Eles serão guiados por um grupo de especialistas em "happiness hacks", finlandeses que encontraram alegria por meio do movimento, da natureza e da cultura.

Como se inscrever

Aqueles interessados em concorrer a um lugar na viagem têm até 4 de abril para se inscrever. Você deve ter pelo menos 18 anos para se inscrever, e adultos podem se inscrever sozinhos ou com outro adulto.

A inscrição é um processo em duas etapas. A primeira etapa envolve preencher um simples formulário online (com detalhes como seu nome, data de nascimento e endereço de e-mail) no site https://www.visitfinland.com/.

Na segunda parte do processo, os candidatos interessados são convidados a criar um vídeo em inglês e postá-lo no Instagram ou TikTok, compartilhando seu "happiness hack" e por que devem ser escolhidos para a experiência em Helsinque em junho. A Visit Finland selecionará os participantes, e os critérios detalhados para isso estão disponíveis nos site.

Critérios para a felicidade

O Relatório Mundial da Felicidade é baseado em dados da Gallup World Poll e classifica os países com base em respostas de residentes que são perguntados sobre como avaliam sua vida atual em uma escala de zero a 10, sendo 10 a melhor vida possível para eles e 0 a pior vida possível.

Embora os resultados sejam baseados em respostas declaratórias, de acordo com o Relatório da Felicidade, vários fatores tendem a contribuir para classificações mais altas, incluindo um PIB per capita mais alto, uma forte rede de apoio social de amigos e familiares, maior expectativa de vida, maior liberdade e ausência de corrupção.

"A felicidade finlandesa se resume às coisas simples da vida: conectar-se com a natureza, cuidar da mente e do corpo e apreciar o design e a arte ao nosso redor", afirmou Heli Jimenez, diretora sênior de marketing internacional da Business Finland, ao site Afar. "A felicidade pode ser encontrada em momentos de puro contentamento que você obtém quando o cenário está perfeito, como em um passeio de bicicleta na floresta com a playlist perfeita".