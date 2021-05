Vilarejos despovoados da Itália estão renascendo na pandemia

Situado nas montanhas Madonie, da Sicília, o vilarejo medieval Castelbuono parece ter saído de um conto de fadas, com ruas estreitas e sinuosas e um castelo com paredes de pedra do século XIV.

Mesmo assim, apesar de anos de esforços locais para transformá-lo em um centro cultural por meio do turismo e de um festival internacional de música, Castelbuono estava encolhendo há décadas. Desde o final de 1960, famílias inteiras no sul e no centro da Itália fugiram para o norte, mais rico, em busca de emprego, à medida que a agricultura, as fábricas têxteis e outras indústrias declinavam na região. Como resultado, cerca de 2.500 aldeias em todo o país estavam desaparecendo, com mais de 2 milhões de casas vazias.

Mas a Covid-19 trouxe uma reversão improvável nessa tendência. Mesmo enquanto o vírus se espalhava pelo interior rural e pelo sul da Itália, ele também atraiu uma onda de jovens adultos e expatriados para suas cidades em declínio. Antes relegados a fugas de fim de semana da fadiga urbana, vilarejos centenários como Castelbuono - chamados de “borghi” em italiano, ou “borgo” no singular - tornaram-se refúgios mais atraentes da claustrofobia dos confinamentos pandêmicos, prometendo mais espaço e melhor qualidade de vida a preços mais baratos.

Para transformar esse fenômeno em um legado pós-pandêmico duradouro, líderes eleitos e organizações de base estão tomando medidas para melhorar a infraestrutura, reconstruir os laços comunitários e empurrar essas aldeias envelhecidas para o século 21, à medida que o trabalho remoto se torna o novo normal.

É difícil dizer exatamente quantas pessoas voltaram para os vilarejos no ano passado, especialmente porque muitos italianos que saíram anteriormente nunca desistiram da residência nominal. Mas um relatório do SVIMEZ, um think tank italiano focado no desenvolvimento econômico no sul, estima que entre 80.000 e 100.000 pessoas voltaram para essas regiões desde o início da pandemia, com base em pesquisas feitas com empregadores. Enquanto isso, a demanda por propriedades em áreas rurais aumentou em 20% na primavera passada, de acordo com agências imobiliárias.

A vila barroca de Palazzolo Acreide, no sul da Sicília, que perdeu cerca de 7% dos residentes na última década, está da mesma forma tentando capitalizar esse efeito positivo sobre a população.

“Ainda não estamos à beira da extinção, porque apesar da inevitável diminuição da população, Palazzolo ainda está ativa e pode oferecer muito”, disse o prefeito Salvatore Gallo.

Antes da Covid chegar, Gallo estudou a possibilidade de implementar o popular programa de casas a 1 euro - no qual os proprietários vendem casas desabitadas que precisam de reforma por uma taxa nominal - que foi tentado em dezenas de vilarejos vazios. Mas quando se descobriu que esses incentivos funcionam principalmente como brindes para casas de férias, ele decidiu que uma estratégia melhor para Palazzolo seria apoiar projetos e negócios iniciados por recém-chegados.

O primeiro deles será um FabLab, uma oficina equipada com ferramentas com impressoras 3D, bem como ferros de soldar e teares têxteis. Dirigido por Marie-Marthe Joly, uma empresária suíça, a obra será inaugurada neste verão dentro de um antigo mosteiro, que Gallo disponibilizou gratuitamente. Depois de ficar confinada em sua casa de férias em Palazzolo, Joly decidiu morar lá e planeja usar o FabLab para trazer especialistas para ensinar negócios, artesanato e habilidades digitais aos habitantes locais.

Alguns dos fundos do Plano de Recuperação que a Itália deve receber ainda este ano da União Europeia para conter o impacto econômico negativo do coronavírus também devem ser investidos em borghi, embora os valores exatos ainda não tenham sido determinados.

