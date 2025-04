Vietnã e EUA iniciam negociações de acordo comercial para contornar alta tarifa de Trump sobre país

Vietnã e Estados Unidos concordaram em iniciar negociações para um acordo comercial “recíproco” após conversas em Washington. O país do Sudeste Asiático busca um acordo para evitar uma das tarifas mais altas impostas pelo presidente Donald Trump: 46% sobre todos os seus produtos exportados para a maior economia do mundo.

O vice-primeiro-ministro Ho Duc Phoc afirmou que o Vietnã deseja trabalhar com as agências competentes dos EUA para manter relações econômicas e comerciais estáveis com os Estados Unidos “em benefício das empresas e dos povos dos dois países”, após encontro com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, em Washington, segundo publicação no site do governo.

Phoc correu para a capital dos EUA na segunda-feira para negociações de última hora, enquanto o Vietnã busca uma saída para a tarifa de 46% imposta por Trump, que agora foi suspensa por 90 dias.

O Vietnã foi um dos primeiros países destacados por Trump por demonstrar disposição para negociar as tarifas, após uma ligação telefônica entre o presidente dos EUA e o chefe do Partido Comunista, To Lam, na noite de sexta-feira. Exportadores vietnamitas agora acompanham de perto o desfecho das negociações e apostam na capacidade de seus líderes de encontrar uma saída para a crise.

O primeiro-ministro Pham Minh Chinh afirmou na noite de segunda-feira que o Vietnã está trabalhando para atender às preocupações dos EUA em relação a barreiras não tarifárias, e reiterou que o governo buscará aumentar as compras de produtos americanos, incluindo itens de segurança nacional e defesa, além de acelerar as entregas de aeronaves comerciais já contratadas.

Os dois lados concordaram em continuar coordenando de forma estreita para “avaliar e considerar pró-ativamente a redução de barreiras não tarifárias aos produtos de cada um”, bem como “reforçar a coordenação para controlar e prevenir atos de fraude comercial”, segundo o comunicado.