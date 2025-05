Vídeo mostra momento raro de ruptura no solo após terremoto ; assista

Um vídeo feito em Mianmar durante o terremoto de magnitude 7,7 graus na escala Richter em março mostra o que os cientistas acreditam ser um registro inédito, e ao vivo, de uma ruptura de falha superficial - exatamente o ponto visível onde o solo sobre uma grande falha geológica se divide.

O vídeo viralizou no Reddit no início desta semana e mostra o exato momento em que a terra começa a tremer. Um portão se abre enquanto rachaduras surgem na rua no que parece ser uma entrada de veículos.

Uma fissura enorme aparece no solo e a metade direita da paisagem visível desliza para trás. A poeira sobe enquanto o solo continua a se mover.

De acordo com a Live Science, a gravação foi feita no Projeto de Energia Solar Green Power em Tha Pyay Wa, Mandalay, uma usina de energia solar.

"Até onde eu sei", disse Rick Aster, geofísico da Universidade Estadual do Colorado, à Live Science, "este é o melhor vídeo que temos de uma ruptura superficial completa de um terremoto muito grande."

A localização de Mianmar

Mianmar está localizada sobre a Falha de Sagaing, de deslizamento, o que significa que as placas tectônicas abaixo da superfície da Terra se movem horizontalmente umas contra as outras.

As contagens oficiais de mortes variam, mas estimativas recentes da Organização das Nações Unidas indicam que o terremoto matou mais de 3.800 pessoas e deixou milhares de feridos. Milhares de casas, empresas e outras estruturas foram destruídas, incluindo locais religiosos históricos.