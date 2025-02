Vídeo mostra erupção do vulcão Kilauea, no Havaí, que expeliu lava a mais de 90 metros de altura

O Kilauea, o vulcão mais ativo do Havaí, entrou em erupção novamente esta semana, lançando lava incandescente para o céu por várias horas seguidas. Segundo o Serviço Geológico dos EUA (U.S.G.S.), esta foi a nona erupção do vulcão desde dezembro de 2023.

A erupção durou 22,5 horas e, em alguns momentos, a lava chegou a atingir mais de 90 metros de altura.

Espectaculares imágenes de la 9ª erupción del #Volcán #Kilauea desde diciembre pasado en la Isla de #Hawái 🌋

El nuevo episodio eruptivo del #Kilauea #Volcano en #Hawaii ha provocado altas fuentes de lava con alturas de hasta 100 m.

Créditos Vídeo: Aida Gordon pic.twitter.com/izqGSjWNv8 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 13, 2025

Impactos e riscos da erupção

Embora as casas não estejam em perigo, fragmentos vulcânicos e altos níveis de gás vulcânico podem ser carregados pelo vento para áreas habitadas, segundo as autoridades.

A atividade foi registrada dentro de uma área fechada do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, na Ilha Grande do Havaí.

Jessica Ferracane, porta-voz do parque, afirmou que a erupção está "inteiramente contida" dentro da caldeira no cume do vulcão.

Turismo e segurança

O Serviço de Parques Nacionais recomenda que turistas cheguem cedo pela manhã para evitar multidões e conseguir estacionamento. A distância mais próxima permitida para observação é de 2,4 km.

O Kilauea é o vulcão mais jovem do Havaí, formado há cerca de 280.000 anos. Ele tem apresentado erupções intermitentes desde 1983 e continua sendo um dos vulcões mais monitorados do mundo.