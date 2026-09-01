Vice-presidente do Bank of America morre após ser esfaqueada na Times Square

Tiroteio na Times Square: suspeita também morreu após ser baleada pela polícia (ANGELA WEISS/AFP)
Repórter
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 13h52.
Última atualização em 1 de setembro de 2026 às 13h55.
Erin Piacenti, vice-presidente do Bank of America, morreu na segunda-feira, 31, após ser esfaqueada na Times Square, em Nova York. Ela foi uma das duas pessoas atacadas por uma mulher que carregava várias facas. A suspeita também morreu após ser baleada pela polícia.
“Estamos chocados e profundamente tristes com a trágica perda de nossa colega. Ela era uma integrante valiosa da equipe e fará muita falta”, afirmou o banco, em nota enviada à Reuters nesta terça-feira, 1º.
A instituição também manifestou solidariedade à família e aos demais familiares e amigos de Piacenti.
De acordo com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, a mulher esfaqueou duas pessoas antes de ser abordada por policiais. A comissária do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Jessica Tisch, disse que os ataques aparentaram ser aleatórios e sem provocação.
Os policiais usaram uma arma de choque contra a suspeita, mas, segundo as autoridades, ela continuou avançando em direção aos agentes com facas. Em seguida, eles dispararam.
A segunda vítima permanece hospitalizada em condição estável, segundo Mamdani.
Segundo a AFP, a polícia informou que não acredita que o ataque tenha relação com terrorismo e investiga o estado de saúde mental da suspeita. O caso continua sob investigação.