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Vice-presidente do Bank of America morre após ser esfaqueada na Times Square

Erin Piacenti foi uma das duas vítimas do ataque ocorrido na segunda-feira, 31

Tiroteio na Times Square: suspeita também morreu após ser baleada pela polícia (ANGELA WEISS/AFP)

Tiroteio na Times Square: suspeita também morreu após ser baleada pela polícia (ANGELA WEISS/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 13h52.

Última atualização em 1 de setembro de 2026 às 13h55.

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Erin Piacenti, vice-presidente do Bank of America, morreu na segunda-feira, 31, após ser esfaqueada na Times Square, em Nova York. Ela foi uma das duas pessoas atacadas por uma mulher que carregava várias facas. A suspeita também morreu após ser baleada pela polícia.

“Estamos chocados e profundamente tristes com a trágica perda de nossa colega. Ela era uma integrante valiosa da equipe e fará muita falta”, afirmou o banco, em nota enviada à Reuters nesta terça-feira, 1º.

A instituição também manifestou solidariedade à família e aos demais familiares e amigos de Piacenti.

De acordo com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, a mulher esfaqueou duas pessoas antes de ser abordada por policiais. A comissária do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Jessica Tisch, disse que os ataques aparentaram ser aleatórios e sem provocação.

Os policiais usaram uma arma de choque contra a suspeita, mas, segundo as autoridades, ela continuou avançando em direção aos agentes com facas. Em seguida, eles dispararam.

A segunda vítima permanece hospitalizada em condição estável, segundo Mamdani.

Segundo a AFP, a polícia informou que não acredita que o ataque tenha relação com terrorismo e investiga o estado de saúde mental da suspeita. O caso continua sob investigação.

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