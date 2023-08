Ventos fortes alimentam incêndio em ilha espanhola e provocam mais evacuações

Ventos fortes durante a noite ajudaram a propagar o incêndio fora de controle na ilha espanhola de Tenerife. Com isso, mais moradores fugiram de suas casas no setor norte da ilha turística, indicaram as autoridades espanholas neste sábado. Este é o "incêndio mais complexo" a afetar o arquipélago das Canárias, localizado no Oceano Atlântico, nos últimos 40 anos, segundo as autoridades.

O incêndio de grandes proporções foi declarado na noite de terça-feira em uma zona montanhosa ao nordeste da ilha.

"O incêndio está fora da capacidade de extinção, talvez não em todas as áreas, mas em grande parte", disse o responsável pelo trabalhos de extinção do fogo, Pedro Martínez. Ele explicou que os esforços foram dificultados pelas grandes nuvens de fumaça e pelo vento.

"O comportamento meteorológico de ontem à noite foi, honestamente, severo", afirmou Fernando Clavijo, presidente regional da ilha. "Isso fez com que o incêndio atingisse a encosta norte". Clavijo indicou o vento, a baixa umidade relativa e as temperaturas altas como causas.

Até a noite de sexta-feira, o incêndio fez com que mais de 4.500 pessoas fugissem de suas casas.

"Segundo cálculos prévios obtidos a partir do censo, o número de pessoas evacuadas pode ultrapassar 26.000" no norte da ilha de Tenerife, a maior das Canárias, informou o Serviço de Segurança e Emergência neste sábado. "Aqueles que precisam de alojamento serão encaminhados para os diferentes abrigos disponíveis", acrescentou o serviço na rede social X, antigo Twitter.

"As circunstâncias do incêndio mudaram. O clima mudou e tivemos que evacuar cinco municípios do norte de Tenerife", escreveu o chefe de emergência das ilhas, Manuel Miranda, no X. Ele alertou também sobre a "periculosidade e a proximidade do fogo".

Como o incêndio se comportou até agora

O incêndio, que tem um perímetro de 50 quilômetros, destruiu 5.000 hectares de terreno até o momento, e conta com 225 bombeiros que trabalham durante a noite para controlar as chamas.

A área afetada pelo fogo equivale a quase 2,5% da superfície de Tenerife, que é de 203.400 hectares.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, deve visitar o centro de controle de incêndios neste sábado, juntamente com o ministro do Turismo, Héctor Gómez, enquanto o presidente Pedro Sánchez voa para a ilha na segunda-feira, segundo as autoridades.

Além dos evacuados, as autoridades aconselharam outras 1.700 pessoas a permanecerem em suas casas.

O incêndio gerou uma grande coluna de fumaça que atingiu oito quilômetros de distância, bem acima do topo do Teide, vulcão que domina a ilha.