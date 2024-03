Venezuela: governo Maduro prende dirigentes do partido de María Corina Machado

Segundo uma das fontes, a líder do partido “nunca sai sem Magalli, o que gera dúvidas sobre como vai se mobilizar a partir de agora. Não está claro se pessoas como Pedro e Magalli tiveram tempo de se esconder nem o que fará María Corina sem poder contar com ambos”. Em Caracas, uma das frases que mais foram ouvidas nas últimas horas foi “a Venezuela está virando uma nova Nicarágua”. A sensação é de que a repressão vai recrudescer ainda mais.

Na capital venezuelana, colaboradores da líder opositora afirmam que um dos cenários mais prováveis é o de que María Corina espere até o dia 25, quando vence o prazo das inscrições, para ir até o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) tentar validar sua candidatura presidencial. Como está inabilitada, ela não poderá se inscrever, mas poderia usar a ação de ir até o CNE como gesto simbólico, em busca de repercussão interna e internacional. Em palavras de uma fonte que a conhece bem, “María Corina não vai ficar em casa porque um site do governo diz que ela está inabilitada. Ela vai lutar até o final”.

Em Brasília, a notícia sobre as novas detenções causou preocupação. O cenário, disse uma fonte do governo Lula, está ficando “complicado”. O Brasil continua apoiando o processo eleitoral venezuelano em foros internacionais, entre eles as Nações Unidas. Na última terça-feira, o representante do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU, Tovar da Silva Nunes, voltou a defender a realização de eleições livres na Venezuela, reiterando a posição do presidente Lula. Um dia depois foram presos novos colaboradores de María Corina. Mais uma vez, o Brasil ficou em silêncio mas, longe dos holofotes, integrantes do governo estão preocupados.

O plano

Antes de anunciar as prisões, o procurador-geral apresentou um vídeo no qual Emilio Brandt, um dos colaboradores de Corina Machado detido em 9 de março, confessa a existência de um suposto plano para desencadear uma onda de protestos violentos no país, que começariam pelo estado de Barinas e incluíam a tomada de quartéis militares.

"A missão do plano [era] gerar desestabilização no país, aglomerar as massas usando sindicatos e associações estudantis para incentivar [o levante da] ala militar",disse Saab à imprensa.

No vídeo, Brandt acusou o envolvimento de Julio Borges e Antonio Ledezma, outros políticos da oposição, que seriam responsáveis pelo contato com militares exilados do país, que coordenariam um levante caso as manifestações não fossem suficientes para permitir a viabilidade da candidatura de Machado. Segundo o delator, havia planos de também envolver os estudantes numa passeata no Dia da Juventude, em 12 de fevereiro, que desencadearia a suposta onda de protestos violentos.

Na confissão, Emilio Brandt afirma que a conspiração recebeu financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid).

Denúncia na ONU

O episódio desta quarta acontece um dia depois da líder da oposição denunciar, perante o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), que Maduro tenta impedir sua candidatura às eleições presidenciais. Participando em uma reunião virtual, a líder da oposição afirmou que o governo aumentou a perseguição contra lideranças políticas no país por saber, segundo ela, que perderá nas urnas.

"Maduro, que sabe que perdeu na via eleitoral, quer impedir que eu participe como candidata e aumentou a repressão e a perseguição", acusou Machado.

Durante a reunião com a ONU, a opositora destacou que há 264 presos políticos hoje na Venezuela, entre eles quatro membros de sua campanha detidos anteriormente: Juan Freites, Luis Camacaro, Emilio Brandt e Guillermo López.