Venezuela: governo brasileiro acompanha apuração e diz aguardar dados detalhados da votação

Depois de o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarar encerrada as eleições na madruada desta segunda-feira, 29, e informar que o atual presidente Nicolás Maduro se reelegeu com 51,2% dos votos para um terceiro mandato de seis anos na Venezuela, o Itamaraty emitiu uma nota para falar oficialmente sobre o tema.

No texto, o governo brasileiro reafirmou que acompanha com atenção o processo de apuração e que espera a publicação dos dados desagregados por mesa de votação, salientando o que chamou de "princípio fundamental da soberania nacional" da população venezuelana.

Relação Brasil e Venezuela

O Brasil é um dos protagonistas internacionais dentro do contexto envolvendo o sistema democrático venezuelano, com membros da alta cúpula do governo e o próprio presidente Lula se posicionando sobre a importância da democrácia.

Desde a última crise econômica e política que assolou a Venezuela a partir de 2018, o Brasil foi um dos principais destinos para emigrantes venezuelanos dentro da América Latina, junto com a Colômbia.

1 /8 Em São Paulo, cidadãos venezuelanos manifestam-se neste domingo (Em São Paulo, cidadãos venezuelanos manifestam-se neste domingo)

2 /8 Em São Paulo, cidadãos venezuelanos manifestam-se neste domingo (Em São Paulo, cidadãos venezuelanos manifestam-se neste domingo)

3 /8 Em Madrid, um momento do comício convocado sob o lema 'Vamos levantar a voz pela mudança na Venezuela' (Em Madrid, um momento do comício convocado sob o lema 'Vamos levantar a voz pela mudança na Venezuela')

4 /8 Em Madrid, um momento do comício convocado sob o lema 'Vamos levantar a voz pela mudança na Venezuela' (Em Madrid, um momento do comício convocado sob o lema 'Vamos levantar a voz pela mudança na Venezuela')

5 /8 Em Madrid, um momento do comício convocado sob o lema 'Vamos levantar a voz pela mudança na Venezuela' (Em Madrid, um momento do comício convocado sob o lema 'Vamos levantar a voz pela mudança na Venezuela')

6 /8 Um cidadão venezuelano agita uma bandeira ao chegar para votar nas eleições presidenciais venezuelanas deste domingo, no consulado venezuelano em Santiago, Chile (Um cidadão venezuelano agita uma bandeira ao chegar para votar nas eleições presidenciais venezuelanas deste domingo, no consulado venezuelano em Santiago, Chile)

7 /8 Cidadãos se reúnem perto do consulado venezuelano em Medellín, Colômbia (Cidadãos se reúnem perto do consulado venezuelano em Medellín, Colômbia)

8/8 -FOTODELDÍA- SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28/07/2024.- El consulado de Venezuela en Santa Cruz de Tenerife es el único punto en toda Canarias donde los venezolanos que residen en las islas pueden ejercer su voto este domino en las elecciones presidenciales. EFE/ Miguel Barreto (O consulado venezuelano em Santa Cruz de Tenerife é o único ponto em todas as Ilhas Canárias onde os venezuelanos residentes nas ilhas podem votar neste domingo nas eleições presidenciais)

Veja a nota na íntegra

O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração.

Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular, a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados.

Aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito.