Venezuela e Brasil pedem fim 'imediato' de 'agressões' dos EUA, diz chanceler venezuelano

Representante do governo Maduro afirmou que se trata de uma "ameaça nunca antes vista" na região

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 21h03.

Última atualização em 27 de agosto de 2025 às 21h03.

Venezuela e Brasil defendem o fim "imediato" das "agressões" dos Estados Unidos contra a América Latina e o Caribe, disse nesta quarta-feira o chanceler venezuelano, Yván Gil, após uma conversa telefônica com o chefe do Itamaraty, Mauro Vieira.

Em redes sociais, Gil afirmou que expôs "em detalhes" durante a conversa "os planos de agressão que a Venezuela e toda a América Latina e o Caribe enfrentam, com a presença de navios militares e até mesmo um submarino nuclear" enviados pelos EUA, segundo alega o governo do presidente Nicolás Maduro.

Gil afirmou que se trata de uma "ameaça nunca antes vista" na região e de uma "aberta violação da zona de paz proclamada pela Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) em 2014 e do Tratado de Tlatelolco de 1967".

"Concordamos que essas agressões devem ser detidas de imediato", afirmou.

Por sua vez, Vieira, segundo o chanceler venezuelano, expôs "a situação que o Brasil enfrenta diante de medidas e guerras tarifárias aplicadas com fins políticos", em referência à crise desencadeada pelas duras sanções impostas pelo governo de Donald Trump, cujas tarifas de 50% sobre parte de produtos brasileiros estão em vigor desde o último dia 6.

Trump sancionou o Brasil alegadamente em retaliação a uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que será julgado a partir de 2 de setembro no Supremo Tribunal Federal (STF) por uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Para o ministro venezuelano, os EUA exercem "uma forma de agressão injustificada que também não contribui para o espírito de paz e cooperação".

Caracas também vive um novo episódio de tensão com os EUA, que disseram estar preparados para "usar todo o seu poder" para frear o "fluxo de drogas" para seu território, o que inclui o envio de navios de guerra para águas próximas à Venezuela.

O governo Trump também duplicou para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à captura de Maduro, a quem acusa de "violar as leis dos Estados Unidos sobre narcóticos".

