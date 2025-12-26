Mundo

Venezuela agradece à Rússia por apoio diante de ações dos EUA no Caribe

A Rússia condenou o que considera como tentativas dos Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 08h08.

O chanceler da Venezuela, Yván Gil, agradeceu à Rússia por apoiar o país diante do que chamou de "ameaças" e "ações belicistas" dos Estados Unidos no Mar do Caribe.

Em mensagem publicada no Telegram na última quinta-feira, 25, Gil estendeu o agradecimento em nome do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e destacou o "apoio inabalável" da Rússia na preservação da zona de paz no Caribe e na promoção da "estabilidade econômica, política e social em toda a região".

Mais cedo, a Rússia condenou o que considera como tentativas dos Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela e disse acreditar que a situação possa ser resolvida pelas vias legais.

"Condenamos energicamente esses atos (ações militares dos EUA em torno da Venezuela) e exigimos estabilidade e respeito à legalidade no âmbito marítimo", afirmou a porta-voz das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em entrevista coletiva.

Ela acrescentou que Moscou "defende a distensão da situação atual e a manutenção da confiança e da previsibilidade".

Zakharova classificou os últimos acontecimentos no Caribe como "caos legal", ao terem sido "reativadas práticas" que se acreditavam esquecidas "há muito tempo", como, segundo ela, a "apropriação ilegal de ativos alheios, a pirataria, os assaltos e o banditismo", informou a agência russa "TASS".

Ela pediu ao presidente americano, Donald Trump, que, com seu "pragmatismo e racionalidade", solucione o assunto "no âmbito das normas jurídicas internacionais".

*Com informações da EFE

 

