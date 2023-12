Vendaval destrói área de embarque e faz aviões girarem em aeroporto na Argentina; veja vídeos

A forte tempestade que atinge Buenos Aires neste final de semana, e já deixou mais de 50 mil moradores sem energia elétrica, fez até aviões girarem no Aeroparque Jorge Newbery. Estacionadas, as aeronaves começaram a girar com a força do vento como mostram vídeos compartilhados na internet.

O aeroporto foi fechado devido aos danos causados. Houve estragos em vários pontos do terminal, tanto nas áreas externas quanto internas. Dados dos boletins meteorológicos registraram rajadas de vento de 96 km/h na região do Aeroparque Jorge Newbery, na última madrugada. Na capital da Argentina, os ventos chegaram até a 146 km/h.

Em outro momento, a escada de acesso aos aviões também foi levada pelo vento.

Vendaval violento na cidade de Buenos Aires faz aviões girarem no Aeroparque. Aeroporto registra muitos danos.

Un fantasma moviendo la escalera del aeroparque

A área interna também sofreu danos.

Impactantes videos que llegan desde Aeroparque Jorge Newbery

Milhares de pessoas sem luz

Mais de 50 mil pessoas estão sem energia elétrica em Buenos Aires neste domingo, depois que uma forte tempestade atingiu a região metropolitana da capital argentina, com ventos de até 146 km/h, segundo a imprensa local. Vários parques e espaços públicos foram danificados, enquanto nos aeroportos de Ezeiza e Aeroparque houve atrasos nos voos e danos à infraestrutura dos edifícios.

A tempestade começou por volta das 3h da manhã (horário local), deixando dezenas de árvores caídas, toldos e outdoors desmoronados, além de vários cortes de energia. Mais de 500 pedidos de ajuda foram registrados até às 9h (horário local), e o Aeroporto Jorge Newbery foi fechado, com mais de 70 voos cancelados ou desviados para outros aeroportos até as 9h30.

No sábado, fortes chuvas e ventos também castigaram a cidade litorânea de Bahía Blanca, deixando 13 pessoas mortas e dezenas gravemente feridas após a queda do telhado de uma instalação onde estava ocorrendo uma competição de patinação, de acordo com fontes do gabinete do prefeito.

"Infelizmente, o serviço de emergência confirma a morte de 13 pessoas no clube Bahiense del Norte", disse o município de Bahía Blanca em um comunicado, acrescentando que os bombeiros estavam trabalhando no local onde as pessoas permaneciam presas sob os escombros.

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) informou na manhã deste domingo que um alerta laranja está em vigor para a região metropolitana de Buenos Aires; Mar del Plata, Junín e Pergamino, entre outras cidades da província de Buenos Aires; Rosário, Villa Constitución e outras localidades no sul da província de Santa Fé; e para o sul de Córdoba e Entre Ríos.

O alerta laranja é emitido quando há "fenômenos meteorológicos que são perigosos para a sociedade, a vida, a propriedade e o meio ambiente", de acordo com o SMN, que aconselhou a população a ficar em casa e evitar trafegar em vias públicas, exceto em caso de emergência.

Após tomar conhecimento da situação trágica na cidade de Bahía Blanca, o governo alertou a população sobre ventos fortes e tempestades por meio do Gabinete do presidente. Javier Milei, que tomou posse na semana passada, também enviou uma mensagem para suas redes. "Pedimos a todos aqueles que estão em áreas de risco que permaneçam em suas casas", disse ele.

O presidente argentino viajou para Bahía Blanca neste domingo. "O presidente Javier Milei está a caminho da cidade de Bahía Blanca junto com ministros e equipe médica", informou o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, pela rede social X (antigo Twitter). (Com La Nación)