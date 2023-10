Vendas de veículos de nova energia na China têm aumento de 27,7% em setembro

Em setembro de 2023, o volume de vendas de veículos de nova energia aumentou 27,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 904 mil unidades. O volume acumulado de janeiro a setembro foi de 6,278 milhões de unidades, um crescimento de 37,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, e a taxa anual de penetração no mercado automotivo foi de 29,8%.

Capacidade instalada de bateria de energia

De janeiro a setembro de 2023, a capacidade instalada da bateria de energia foi de 255,7 GWh, um aumento acumulado de 32,0% em relação ao ano anterior. A capacidade instalada de bateria ternária foi de 81,6 GWh, representando 31,9% do total; a capacidade instalada de bateria de fosfato de ferro e lítio totalizou 173,8 GWh, representando 68%.

Escala das instalações de infraestrutura de recarga

No final de setembro, as estatísticas da China Charging Union totalizavam 7,642 milhões de unidades de recarga no país, das quais 2,462 milhões eram unidades de recarga pública, 5,180 milhões unidades de recarga de conjunto com veículo. A construção cumulativa das estações de troca de bateria totalizou 3,46 mil unidades. A construção cumulativa da província de Zhejiang, com 410 unidades, representou 11,8% do país, ficando em primeiro lugar na China.