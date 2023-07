Veja a lista de melhores passaportes do mundo; saiba a posição do Brasil

O Henley Passport Index, ranking que estabelece os melhores passaportes do mundo com base na liberdade que os portadores têm de viajar para outros países sem precisar de um visto, atualizou a lista e tem um novo passaporte como o mais poderoso do mundo.

Publicado pela consultoria de imigração Henley & Partners, com sede em Londres, o ranking usa dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo para determinar o acesso de 199 passaportes a 227 destinos de viagem.

Com isso, é possível listar as nacionalidades com mais facilidade de viagens sem exigência de visto. No entanto, ter o passaporte bem colocado no ranking não significa que um país seja um grande emissor de turistas para o mundo.

Na edição 2023 da lista, o passaporte do Japão, que liderou o ranking por cinco anos, caiu para a terceira posição, com a entrada liberada em 189 destinos. O documento japonês foi superado pelo de Cingapura, cujos cidadãos têm acesso liberado em 192 países. Itália, Espanha e Alemanha dividem a vice-liderança da lista. As pessoas dos países europeus podem entrar livremente em 190 nações. O passaporte português ficou em quinto, com 187 destinos possíveis sem visto, e dos Estados Unidos, em oitavo, com 184.