Vazamento de óleo ameaça mar cristalino das Ilhas Maurício; veja fotos

As equipes de intervenção nas Ilhas Maurício estão em uma corrida contra o tempo nesta segunda-feira (10) para evitar outro vazamento de combustível do navio que encalhou com mais de 4.000 toneladas de combustível a bordo, ameaçando suas águas paradisíacas.

O navio “MV Wakashio”, que transportava 3.800 toneladas de combustível e 200 toneladas de diesel, atingiu um recife em Pointe d’Esny em 25 de julho. Uma rachadura no casco causou um vazamento de combustível.

Localizada na costa sudeste da ilha, Pointe d’Esny é uma joia ecológica conhecida por seus locais preservados com classificação internacional, águas turquesas e pântanos protegidos.

Mais de 1.000 das 4.000 toneladas transportadas pelo Wakashio já foram despejadas no mar, disse Akihiko Ono, vice-presidente da Mitsui OSK Lines, que operava o navio, pertencente a uma empresa japonesa.

Happy Khamule, do Greenpeace África, explicou à BBC que milhares de espécies estão “sob risco de afogamento em um mar de poluição, com terríveis consequências para a economia, segurança alimentar e saúde de Maurício”.

O primeiro ministro da ilha, Pravind Jugnauth, declarou estado de emergência e pediu ajuda internacional. Um grupo de voluntários, organizações não governamentais e esforços governamentais da ilha estão “limpando” o vazamento. Japão e França também se ofereceram para ajudar.

Fotos do vazamento mostram a devastação que o acidente causou. Confira: