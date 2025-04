Vaticano planeja levar corpo do papa para Basílica de São Pedro na quarta-feira

O traslado do corpo do Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira aos 88 anos, à Basílica de São Pedro para a homenagem de todos os fiéis poderá ocorrer já na próxima quarta-feira, informou o escritório de imprensa do Vaticano.

As modalidades do velório e a confirmação do traslado do corpo da capela da Casa Santa Marta - onde Francisco vivia - para a basílica serão estabelecidas e comunicadas amanhã, após a primeira congregação de cardeais, de acordo com o Vaticano.

Nas congregações de cardeais, que foram convocados a Roma a partir de hoje para participar dessas reuniões preparatórias, eles terão que escolher as datas para o funeral e para o início do conclave.

Francisco será exposto como os Papas anteriores em frente ao baldaquino de São Pedro, embora o pontífice tenha deixado ordens diferentes para seu funeral, como se lê na nova edição do “Ordo Exsequiarum Romani Pontificis”.

As chamadas “três estações”, as etapas após a morte de um pontífice, serão mantidas, embora a primeira indique que a confirmação da morte ocorrerá em sua capela particular, em vez de no quarto, e imediatamente o corpo será colocado no caixão de madeira exclusivo com interior de zinco, antes de ser transferido diretamente para a basílica.

Anteriormente, o corpo do papa era levado para a capela do Palácio Apostólico, pois os pontífices lá moravam, mas Francisco vivia na Casa Santa Marta, portanto, essa etapa foi eliminada.

Algumas passagens da chamada segunda estação também foram esclarecidas: como a colocação do corpo no caixão já ocorreu após a constatação da morte, ele é fechado na véspera da missa fúnebre.

Na Basílica do Vaticano, o corpo do Papa é colocado diretamente no caixão aberto, mas não em um catafalco, como tem sido até agora, nem o cajado papal será colocado ao lado do caixão durante essa exposição.

Por fim, na terceira estação, que inclui a transferência do caixão para o túmulo e o enterro, a tradição de enterrar os papas em três caixões - um de cipreste, outro de chumbo e o último de carvalho - não vai acontecer.

O que acontece após a morte do Papa?

Com a morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21 de abril, a Igreja Católica entra em um período conhecido como Sé Vacante, de preparativos para as cerimônias funerárias e convocação do conclave para a escolha do novo líder do Vaticano.

Atualmente, 138 cardeais com menos de 80 anos podem participar da eleição, votar e serem eleitos. Desse total, sete são brasileiros.

Que horas o Papa Francisco morreu?

O Vaticano informou que Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local.

Como será o funeral do Papa Francisco?

As cerimônias fúnebres do Papa Francisco terão início nesta segunda-feira, 21, com uma série de ritos definidos pela Santa Sé. Os eventos seguem o horário de Brasília:

14h : missa de sufrágio de Francisco na Basílica de São João de Latrão, em Roma. A celebração será conduzida pelo cardeal Baldo Reina.

15h: ritos de constatação da morte e deposição do corpo no caixão, realizados na capela privada da residência papal, a Capela de Santa Marta. A cerimônia será presidida pelo camerlengo Kevin Farrell.

Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não na Basílica de São Pedro, como é tradicional para pontífices. A última vez que isso ocorreu foi em 1903, com o enterro