'Vaticano' islâmico: Albânia debate criar novo mini-país na Europa

A Albânia, um dos menores e mais pobres países da Europa, debate criar dentro de seu território um novo estado soberano. Tomando inspiração do Vaticano, o novo país seria menor ainda do que a Santa Sé, e agiria como um santuário para uma pequena fé alinhada ao Islã: os Bektashi.

De acordo com o primeiro-ministro do país, Edi Rama, o projeto, anunciado em 2024, visa preservar e promover a tolerância religiosa. Se concretizado, o novo santuário para a ordem sufi, em si uma denominação do islã sunita, tomaria o lugar do Vaticano como o menor país do mundo, ocupando uma área de apenas cerca de 11 hectares, e contaria inclusive com sua própria bandeira e seus próprios passaportes.

Formada originalmente no Império Otomano na Anatólia durante o século XIII, a seita fez sua sede na Albânia em 1929, após a recém-criada Turquia ter impedido a prática da religião. Aderentes da fé, conhecidos como dervixes, são famosos por seus votos de pobreza e de caridade.

Conhecida como uma vertente mais liberal e tolerante do islã, a fé dos Bektashi é liderada atualmente pelo oitavo dedebaba, uma figura com autoridade semelhante ao papa, chamado de Baba Mondi.

Muitos veem a vertente mais como uma filosofia do que como uma religião: por mais que rezas diárias ainda sejam presentes, a vertente conta com duas preces adicionais únicas, ao amanhecer e ao anoitecer, nas quais fiéis rezam pelo bem conjunto de toda a humanidade. Além disso, o consumo de álcool é permitido.

Rama disse, durante uma cerimônia para marcar o 95º aniversário da transferência da sede sagrada da Turquia para a Albânia, que "A história do povo Bektashi é, por si só, um apelo imponente para conferir à sede sagrada do Centro Mundial Bektashi um status semelhante ao do Vaticano",

Rama afirmou que o estado simbólico seria "sem muros, sem polícia, sem exército, sem impostos ou outros atributos, mas uma sede, um estado espiritual".

O novo país se desenvolveria ao redor do Centro Mundial Bektashi, a sede da fé, na capital de Tirana, sob a autoridade do dedebaba. A vertente conta com cerca de 20 milhões de aderentes dispersos esparsamente pelo mundo. Na Albânia, capital global dos Bektashi, uma cifra de 10% da população se diz aderente à fé.

De mente aberta, o hospitaleiro Baba Mondi não nega nenhuma outra religião, e é respeitoso com todas as fés. Com uma filosofia de que todos os humanos “compartilham o mesmo destino”, as ideias de Mondi são resumidas em uma de suas simples frases: “Não se limite enquanto Deus te fez livre.”