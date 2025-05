Vaticano divulga foto oficial, assinatura e brasão do Papa Leão XIV; veja

O Vaticano publicou neste sábado o brasão e o lema do Papa Leão XIV, bem como a foto oficial do Pontífice e a sua assinatura.

Segundo o Vaticano, o brasão "representa um escudo dividido diagonalmente em dois setores: o superior tem um fundo azul e nele está representado um lírio branco; o inferior tem um fundo claro e apresenta uma imagem que remete à Ordem de Santo Agostinho: um livro fechado sobre o qual há um coração transpassado por uma flecha".

A imagem é uma referência à experiência de conversão de Santo Agostinho, "que ele próprio explicava com as palavras "Vulnerasti cor meum verbo tuo", "Feriste meu coração com a tua Palavra"".

"Nos traços essenciais, portanto, Leão XIV confirmou o brasão anterior, escolhido por ocasião de sua consagração episcopal, bem como o lema "In Illo uno unum". Trata-se das palavras que Santo Agostinho pronunciou em um sermão, a Exposição sobre o Salmo 127, para explicar que “embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um”", explica a publicação do Vaticano.

“Como se depreende do meu lema episcopal, a unidade e a comunhão fazem parte justamente do carisma da Ordem de Santo Agostinho e também do meu modo de agir e pensar. Acredito que é muito importante promover a comunhão na Igreja, e sabemos bem que comunhão, participação e missão são as três palavras-chave do Sínodo.

Portanto, como agostiniano, para mim, promover a unidade e a comunhão é fundamental. Santo Agostinho fala muito sobre a unidade na Igreja e sobre a necessidade de vivê-la”, disse, em 2023, o então cardeal Rovert Prevost.

Neste domingo, 11 de maio, às 12h (7h em Brasília), o novo Bispo de Roma recitará a oração do Regina Coeli na Sacada Central da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Na segunda-feira, 12 de maio, às 10h (5h em Brasília), o Papa Leão XIV se reunirá na Sala Paulo VI, também conhecida Salão das Audiências Pontifícias, como todos os jornalistas e profissionais de mídia credenciados na Sala de Imprensa da Santa Sé, que cobriram os eventos das últimas semanas.