Variante Ômicron estava na Holanda desde 19 de novembro, diz autoridade

As autoridades sanitárias holandesas afirmaram nesta terça-feira que a variante Ômicron do coronavírus já estava presente no país no dia 19 de novembro, ou seja, uma semana antes do que se acreditava. Eles explicaram que estão realizando exames para ver se ela se espalhou rapidamente.

O Instituto Holandês de Saúde e Meio Ambiente (RIVM) "detectou a variante Ômicron em dois testes realizados no país em 19 e 23 de novembro", disse a autoridade de saúde em um comunicado. "Não está claro ainda se essas pessoas visitaram a África do Sul".

A variante já estava presente no país antes de dois voos chegarem da África do Sul na semana passada transportando o vírus, disseram autoridades de saúde holandesas na terça-feira.

Pelo menos 14 pessoas em voos de Joanesburgo e da Cidade do Cabo chegaram ao aeroporto de Schiphol em Amsterdã em 26 de novembro carregando a nova variante, disse o Instituto Nacional de Saúde Pública (RIVM).

Cerca de 61 dos mais de 600 passageiros nos voos da África do Sul testaram positivo para COVID-19 e entraram em quarentena depois de chegar na sexta-feira passada.

As autoridades holandesas também estão tentando entrar em contato e testar cerca de 5.000 outros passageiros que viajaram da África do Sul, Botswana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia ou Zimbábue.

Na última sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a Ômicron como variante de preocupação (VOC), o nível mais alto de atenção sobre novas variantes. A entidade afirmou o primeiro caso confirmado da B.1.1.529 foi em um paciente testado no dia 9 de novembro.