“Vamos vencer essa disputa”, diz Biden

“Ainda não temos uma declaração de vitória, mas os números contam uma história clara e convincente: vamos vencer essa disputa”, afirmou Joe Biden na noite de sexta-feira em Wilmington, Delaware.

A aparição do ex-vice-presidente estava programada para horas antes, mas foi adiada algumas horas, possivelmente com a expectativa de que as redes de TV anunciassem sua vitória na Pensilvânia. Biden liderava o estado por quase 30.000 votos quando falou. Se for confirmado seu triunfo, ele é o presidente eleito dos Estados Unidos.

Em um contraste marcante com a postura do presidente Donald Trump, que pediu a interrupção da apuração e denunciou fraude sem apresentar provas, Biden pediu calma. “Sei que a contagem da TV anda devagar. Mas não podemos esquecer que os números representam votos e eleitores. Homens e mulheres que exerceram o direito fundamental de ter sua voz ouvida.”

Biden mencionou os mais de 70 milhões de votos recebidos por sua chapa, maior total da história do país. “Esse número recorde escolheu a mudança, não mais do mesmo, e nos deu um mandato para agir em relação à Covid, à economia, à mudança climática e ao racismo sistêmico. Eles deixaram claro que querem que o país se una, não se separe cada vez mais.”

O democrata, ao lado da candidata a vice, Kamala Harris, afirmou que já começou a trabalhar. “Ontem nos reunimos com especialistas em saúde e economia.” Os Estados Unidos registraram mais de 100.000 casos de coronavírus nos três últimos dias. Quase 240.000 americanos já morreram por causa da doença,

Biden encerrou sua fala reafirmando um compromisso com as regras. ”A democracia funciona, seu voto será contado. Por mais que tentem parar, não vou deixar isso acontecer.”

O candidato afirmou que vai voltar a se pronunciar neste sábado, quando espera-se que finalmente seja feito o anúncio de sua vitória, quatro dias depois da eleição.